Come vedere Inter-Fiorentina in streaming

Inter-Fiorentina è un match dall’esito tutt’altro che scontato, considerando lo stato di forma delle due squadre. In campo per la giornata 28 di Serie A, i nerazzurri sono reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro di campionato, mentre i viola nello stesso periodo hanno raccolto ben 12 punti. Tra le incognite che possono influire sul risultato finale, anche i postumi della pausa per le nazionali. Si parte alle 18:00 di sabato 1 aprile con trasmissione in esclusiva su DAZN.

Serie A: guarda Inter-Fiorentina in streaming

È possibile guardare la partita in diretta streaming sulla piattaforma, da qualsiasi dispositivo. La piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Stefano Borghi e il commento tecnico a quella di Dario Marcolin.

I padroni di casa, attualmente terzi in classifica, cercano punti importanti per rimanere agganciati alle posizioni di testa e assicurarsi così la qualificazione alla prossima Champions League. Situazione ben diversa per gli ospiti, noni all’interno di un segmento del tabellone che raggruppa ben cinque squadre in soli due punti.

Spetterà ai due allenatori, Inzaghi e Italiano, trovare la strategia migliore per scardinare la porta avversaria e difendere la propria. Queste le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Inter (3-5-2): Onana, Acerbi, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian, Lautaro, Lukaku;

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Mandragora, Amrabat, Bonaventura, Gonzalez, Cabral, Ikoné.

55% di probabilità per la vittoria dei nerazzurri, secondo i pronostici, che assegnano invece solo il 20% ai viola e il rimanente 25% al pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

Anche i tifosi che si trovano all’estero hanno la possibilità di guardare Inter-Fiorentina in diretta su DAZN. La piattaforma, infatti, garantisce la portabilità transfrontaliera ai suoi abbonati. Se la connessione avviene mediante reti aperte o sconosciute come quelle condivide dagli hotel è bene prestare attenzione alla sicurezza di dati e privacy.

Una soluzione all-in-one come quella proposta da NordVPN (oggi in forte sconto) può tornare utile per proteggere ogni attività online, incluso lo streaming. Il pacchetto è composto da una Virtual Private Network con server distribuiti in tutto il mondo a cui si aggiungono un antivirus sempre aggiornato, un gestore per le password, il blocco automatico del tracciamento e spazio per il backup crittografato sul cloud.

