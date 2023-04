Come vedere Inter-Lazio in streaming (Serie A)

Inter-Lazio è un big match per definizione e lo è ancor di più in questa giornata 32 di Serie A, considerando la posta in palio. Con fischio d’inizio in programma per le ore 12:30 di domenica 30 aprile, la partita può essere vista in diretta streaming da qualsiasi dispositivo, così da non perdere nemmeno un momento dell’incontro ospitato dalla sempre suggestiva cornice di San Siro.

Serie A: guarda Inter-Lazio in streaming

Sesti in classifica, a 54 punti, ancora in corsa in Champions League e in Coppa Italia, i nerazzurri sono alla ricerca di un risultato utile che permetterebbe di agguantare ed eventualmente superare Roma e Milan che li precedono, avvicinando così la qualificazione diretta alla massima competizione europea per il prossimo anno. Seconda posizione invece a 61 punti per la Lazio, reduce da un percorso quasi perfetto nella seconda parte del campionato, macchiato però dalla sconfitta di misura subita in casa contro il Torino nell’ultimo turno.

Sono due le alternative a disposizione dei tifosi per guardare la partita. La prima è lo streaming su DAZN con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Massimo Gobbi. La sconda, invece, è la diretta trasmessa da Sky e NOW con le voci Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Queste, invece, le probabili formazioni schierate dai due allenatori Inzaghi e Sarri all’ingresso in campo.

Inter (3-5-2): Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lukaku, Lautaro Martinez;

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Romagnoli, Casale, Hysaj, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Secondo i pronostici, i nerazzurri hanno il 53% di probabilità di agguantare la vittoria. Il 21% è invece attribuito ai biancocelesti e il restante 26% a un eventuale pareggio.

Come guardare la partita dall’estero

Chi si trova all’estero può guardare Inter-Lazio con telecronaca in italiano grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforma. Se ci si connette da reti pubbliche o aperte, come quelle degli alberghi, è bene prestare attenzione al fattore sicurezza.

Chi si trova all'estero può guardare Inter-Lazio con telecronaca in italiano grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforma. Se ci si connette da reti pubbliche o aperte, come quelle degli alberghi, è bene prestare attenzione al fattore sicurezza.

