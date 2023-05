Come vedere Inter-Milan in streaming (Champions)

Inter-Milan è il ritorno dell’euroderby valido per la semifinale di Champions League, il big match tutto milanese che ferma una città intera: con fischio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 16 maggio, la partita può essere vista anche in TV e in diretta streaming, anche gratis. La direzione è affidata all’arbitro francese Clément Turpin. Chi uscirà a testa alta dal confronto incontrerà nella finalissima di Istanbul una tra Manchester City e Real Madrid.

Champions League: guarda Inter-Milan in streaming

I nerazzurri scendono in campo da grandi favoriti, dopo aver dominato l’andata chiudendo la sfida in vantaggio di due gol, grazie alle reti di Dzeko e Mkhitaryan. Gli uomini di Inzaghi si troveranno dunque in una posizione di vantaggio, potendo gestire i 90 minuti. Ai cugini rossoneri, invece, il compito di aggredire subito l’avversario per tornare a sperare nel passaggio del turno, magari puntando a raggiungere i tempi supplementari per prolungare così lo spettacolo di una notte dal richiamo internazionale.

Sono diverse le opzioni a disposizione di tifosi e appassionati del grande calcio per guardare la partita, in TV e in streaming. Chi si trova a casa può semplicemente accendere il televisore e sintonizzarsi su Canale 5, dove il big match sarà liberamente visibile per tutti. In alternativa, ci si può connettere alla piattaforma Mediaset Infinity (senza alcun abbonamento richiesto) o alla diretta trasmessa da Sky e NOW.

Risulteranno determinanti le scelte operate dai due allenatori, Inzaghi e Allegri, chiamati a trovare l’assetto migliore considerando anche gli infortuni e gli altri impegni in quest’ultimo scorcio di stagione. Ecco dunque le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Inter (3-5-2): Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Dzeko;

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Krunic, Tonali, Messias, Brahim Diaz, Leao, Giroud.

Come vedere la partita dall’estero

Grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalla piattaforma di Sky, è possibile guardare vedere Inter-Milan di Champions League anche dall’estero, senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Se la connessione avviene attraverso una rete pubblica, aperta o condivisa, ad esempio quella di un albergo, consigliamo di prestare attenzione al fattore sicurezza.

Anche per lo streaming, così come per qualsiasi altra attività online, è bene proteggere sempre dati e privacy in modo adeguato. Lo si può fare affidandosi a una soluzione dedicata e certificata come quella proposta da NordVPN (oggi in forte sconto) che include tutto il necessario: la celebre Virtual Private Network con server distribuiti a livello globale, un antivirus efficace, un gestore delle password e spazio sul cloud per il backup crittografato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.