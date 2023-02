Come vedere Inter-Porto in streaming (Champions)

Inter-Porto vedrà un San Siro gremito di tifosi per sostenere i nerazzurri nella loro impresa europea: l’ottavo di finale della Champions League porta a Milano i portoghesi, un osso duro da affrontare, anche in vista del ritorno che si disputerà a marzo in trasferta. Si parte alle ore 21:00 di mercoledì 24 febbraio.

Inter-Porto: guarda la partita in streaming

I tifosi e tutti gli appassionati della competizione hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su Prime Video con la telecronaca affidata a Sandro Piccinini, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico. In collegamento da bordocampo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Prima del match, durante l’intervallo e nel post-gara sono previsti gli interventi di Giulia Mizzoni, Diego Milito, Julio Cesar e Clarence Seedorf.

Il favore dei pronostici pende dalla parte dei nerazzurri, ma occhio all’incognita dei portoghesi, abituati alla competizione e già in grado in passato di mietere vittime eccellenti. L’Inter arriva agli ottavi di finale dopo aver chiuso il gruppo C al secondo posto dietro al Bayern Monaco ed eliminando il Barcellona. Il Porto, invece, ha dominato il gruppo B terminandolo davanti al Club Brugge.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che Inzaghi e Sérgio Conceição dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Dimarco, Lukaku, Lautaro;

Porto (4-4-2): Diogo Costa, Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu,; Franco, Grujic, Eustaquio, Pepê, Taremi, Martinez.

Per accedere alla diretta streaming di Inter-Porto è sufficiente un abbonamento ad Amazon Prime attivo, lo stesso che si utilizza per gli acquisti sull’e-commerce con spedizioni immediate a costo zero. Chi ancora non ne dispone, può attivarlo subito senza alcuna spesa, grazie ai 30 giorni di prova gratuita.

