Inter-Roma (Serie A): guardala in streaming

Inter-Roma è il big match dell’ottava giornata di Serie A. Scendono in campo due squadre sconfitte nell’ultimo turno di campionato, intenzionate a rialzare la testa e strappare i tre punti agli avversari. Da una parte i nerazzurri di mister Inzaghi a cui è stata confermata la fiducia della dirigenza nonostante qualche malumore, dall’altra i giallorossi dell’ex Mourinho. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 18:00 di sabato 1 ottobre.

Inter-Roma (Serie A): guardala in diretta streaming

Per guardare la partita non bisogna far altro che collegarsi in diretta streaming su DAZN, dove la gara è anticipata da un ricco pre-match trasmesso direttamente dal terreno di San Siro, per entrare nell’atmosfera. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Riccardo Montolivo. Rucordiamo che la piattaforma è accessibile anche da Sky Q ed è inclusa nell’offerta di TIMVISION.

Le probabili formazioni vedono in campo dal primo minuto l’asse composto da Handanovič, Škriniar, Barella e la coppia Martínez-Džeko per i nerazzurri. Dall’altra parte, invece, lo Special One si affiderà a Rui Patrício in porta, con Smalling a guidare la difesa, Cristante nel mezzo e il tandem Abraham-Zaniolo intenzionato a buttarla dentro.

Standard o Plus, non importa quale sia la formula di abbonamento a DAZN scelta. Il pacchetto include, in ogni caso, un’ampia gamma di contenuti che vanno oltre la Serie A: ci sono MLS, LaLiga e campionati sudamericani, ma anche tennis, boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket e motori. Completano il pacchetto produzioni originali, show, interviste e approfondimenti.

