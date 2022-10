Come vedere Inter-Salernitana in streaming (Serie A)

Inter-Salernitana vede i nerazzurri di mister Inzaghi ospitare la formazione allenata da Nicola che nell’ultima di campionato ha raccolto tre punti importanti per la classifica contro il Verona. Una sfida dall’esito tutt’altro che scontato. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno di San Siro alle ore 12:30 di domenica 16 ottobre. Un match all’ora di pranzo per entrare nel vivo della decima giornata di campionato.

Inter-Salernitana (Serie A): guarda la partita in diretta streaming

La partita può essere seguita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Gabriele Giustiniani affiancato da Dario Marcolin per il commento tecnico. Un’alternativa per l’accesso alla piattaforma è quella che passa da Sky Q oppure attraverso l’offerta di TIMVISION.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo al calcio d’inizio.

Inter: Handanovic, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens, Lautaro Martinez, Dzeko;

Salernitana: Sepe, Gyomber, Daniliuc, Lovato, Candreva, Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi, Dia, Piatek.

