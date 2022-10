Come vedere Inter-Sampdoria in streaming (Serie A)

Inter-Sampdoria è il match che vede scendere in campo a San Siro due squadre molto distanti in classifica, ma con motivazioni simili: quelle che puntano a conquistare i tre punti. I nerazzurri, supportati dai propri tifosi vogliono rimanere agganciati alle prime posizioni, mentre i blucerchiati vogliono proseguire la striscia positiva iniziata nell’ultimo turno con la prima vittoria in campionato ai danni della Cremonese. Il fischio d’inizio è in programma per sabato 29 ottobre alle ore 20:45.

Inter-Sampdoria: guarda la partita in diretta streaming

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata Edoardo Testoni, affiancato da Massico Gobbi per il commento tecnico. In collegamento da bordocampo Lorenzo Barsotti e Ilaria Alesso. Ricordiamo che la piattaforma è accessibile anche da Sky Q e attraverso l’offerta di TIMVISION.

Ecco quali sono le probabili formazioni schierate in campo al fischio d’inizio dai tecnici Inzaghi e Stankovic, quest’ultimo appena subentrato al posto di Giampaolo.

Inter: Onana, D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Correa, Dzeko.

Sampdoria: Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Leris, Rincon, Vieira, Djuricic, Caputo, Gabbiadini.

Sottoscrivendo l’ abbonamento a DAZN, indipendentemente dalla formula scelta (Standard o Plus), si entra in un mondo di sport che va oltre il calcio della Serie A. Ci sono anche LaLiga spagnola, la MLS statunitense, i tornei sudamericani e molto di più: tennis, boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket e motori. A questo si aggiungono show, interviste, approfondimenti e produzioni originali esclusive.

Lo streaming è accessibile anche dall’estero. Come? Semplicemente connettendosi mediante un servizio come NordVPN (oggi al 63% di sconto) che permette di ottenere un indirizzo IP italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.