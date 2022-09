Inter-Torino (Serie A): guardala in streaming

Inter-Torino è la sfida della sesta giornata di Serie A che mette una di fronte all’altra due squadre reduci da risultati opposti. I nerazzurri sono usciti sconfitti dal derby con i cugini del Milan. I granata hanno invece superato di misura l’ostacolo Lecce, superandoli in classifica a soli tre punti dall’Atalanta solitaria in vetta. Un match dall’esito tutt’altro che scontato, che promette grande spettacolo. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 18:00 di sabato 10 settembre.

Inter-Torino (Serie A): guardala in diretta streaming

È possibile seguirlo in diretta streaming su DAZN, dove la sfida è anticipata da una ricco pre-partita anticipazione, per entrare nell’atmosfera di San Siro. In alternativa, la piattaforma è accessibile su Sky Q e inclusa con l’offerta di TIMVISION.

Tra le formazioni che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto, Inzaghi confermerà Handanovič tra i pali, dietro alla difesa comandata da Škriniar, con il metronomo Brozović a dettare i tempi a centrocampo e Martínez terminale offensivo. Al servizio di Jurić, invece, Milinković-Savić in porta che fino a oggi è stato in grado di tenere in panchina il collega Berisha, con Radonjic che in stato di grazia proverà a mettere in difficoltà la difesa nerazzurra in collaborazione con Sanabria.

L’ abbonamento a DAZN, indipendentemente dalla formula scelta (Standard o Plus) include molto di più della Serie A. Nel catalogo sono presenti anche il calcio della Major League Soccer, la LaLiga spagnola, il meglio dei tornei sudamericani e molti altri sport: boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket e motori. All’elenco si aggiungono infine produzioni originali, interviste, approfondimenti e talk show. Tutto in streaming, in diretta oppure on-demand.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.