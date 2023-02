Come vedere Inter-Udinese in streaming

Inter-Udinese è la sfida del sabato sera per questa giornata 23 di Serie A, un confronto tra due squadre che nell’ultimo turno di campionato hanno raccolto altrettanti pareggi. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 del 18 febbraio, nella cornice di San Siro. Occhio agli ospiti, capaci di uscire a testa alta dal match di andata con una vittoria per 3-1 di fronte al proprio pubblico.

Inter-Udinese: guarda la partita in streaming

I tifosi di nerazzurri e bianconeri hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Stefano Gobbi. Prima del match sono in programma analisi e aggiornamenti dagli spogliatoi, mentre nel post-gara le consuete interviste, gli approfondimenti e gli highlight.

Al secondo posto in classifica con 44 punti, i milanesi sono distaccati dal Napoli capolista da ben 15 lunghezze: alle loro spalle il trio formato da Atalanta, Roma e Milan, tutte a 41. Sono invece 30 i punti fin qui raccolti dai friulani, in ottava posizione e senza vittorie da tre incontri.

Così i due tecnici, Inzaghi e Sottil, dovrebbero schierarsi in campo dal primo minuto: ecco le probabili formazioni.

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Lukaku;

Udinese (3-5-2): Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie, Beto, Success.

