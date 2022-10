Come vedere Inter-Viktoria Plzen in streaming

Inter-Viktoria Plzen è un match decisivo per il cammino in Champions League dei nerazzurri, reduci da uno spettacolare pareggio con il Barcellona in trasferta e attesi la prossima settimana dall’ultimo scontro del girone in casa del Bayern Monaco. Al momento si trovano al secondo posto, dietro ai tedeschi. Una vittoria assicurerebbe il passaggio agli ottavi di finale: guarda la partita in streaming. Il pallone inizierà a rotolare alle ore 18:45 di mercoledì 26 ottobre.

Inter-Viktoria Plzen: guarda la partita in diretta streaming

La partita è trasmessa in diretta su Prime Video con la telecronaca affidata a Sandro Piccinini, affiancato nel commento tecnico da Massimo Ambrosini. In collegamento da bordocampo Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato. Come sempre, prima del fischio d’inizio, ci sarà modo di entrare nel clima della gara con approfondimenti e analisi, con le immagini da San Siro.

All’andata, in Repubblica Ceca, finì 0-2 in favore dei nerazzurri grazie alle reti di Dzeko e Dumfries. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto.

Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens, Lautaro, Dzeko;

Viktoria Plzen: Stanek, Havel, Hejda, Tijani, Jemelka, Kalvach, Bucha, Kopic, Vlkanova, Mosquera, Chory.

La classifica del gruppo C di Champions League vede in testa il Bayern Monaco con 12 punti (quattro vittorie), seguita dall’Inter a 7 punti (due vittorie e un pareggio), poi dal Barcellona a 4 punti (una vittoria e un pareggio). Chiude proprio il Viktoria Plzen con 0 punti (quattro sconfitte).

Anche chi si trova all’estero ha la possibilità di seguire il match, semplicemente connettendosi attraverso la Virtual Private Network di NordVPN (oggi al 63% di sconto) così da ottenere un indirizzo IP italiano.

