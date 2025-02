Internet all'estero: basta attivare una eSIM prima di mettersi in viaggio

Prima di partire per un viaggio all’estero, in particolare al di fuori dell’UE, è essenziale assicurarsi di avere la possibilità di sfruttare una connessione Internet. Per farlo, è sufficiente acquistare una eSIM prima di partire, scegliendo un servizio in grado di garantire i Giga necessari nel Paese che sarà la meta del proprio viaggio, sia esso una vacanza o un viaggio di lavoro.

Il servizio a cui fare riferimento è Saily. Si tratta di un operatore di riferimento per chi è alla ricerca di una eSIM per avere Internet all’estero grazie a una gamma di offerte ricca e completa, con servizi attivi in tutto il mondo. Per accedere alle offerte e acquistare una nuova eSIM basta visitare il sito ufficiale di Saily tramite il box qui di sotto. Bastano pochi euro per poter accedere alle eSIM di Saily. In caso di difficoltà nell’attivazione, inoltre, è sempre possibile ottenere un rimborso dell’importo pagato.

Internet all’estero con una eSIM: perché scegliere Saily

Saily è il servizio giusto per avere Internet all’estero, mettendo a disposizione tante soluzioni per avere Giga anche fuori Italia con un prezzo contenuto. La procedura per accedere alle promozioni di Saily è la seguente:

bisogna raggiungere il sito ufficiale di Saily

dalla barra di ricerca presente in Home Page è necessario selezionare il Paese che sarà la metà del proprio viaggio

presente in Home Page è necessario selezionare il Paese che sarà la metà del proprio viaggio a questo punto si accede all’elenco delle offerte, suddivise sia per durata che per quantitativo di Giga inclusi

L’utente può scegliere l’offerta desiderata e acquistare la eSIM Saily. Ora sarà sufficiente installare l’app sul proprio smartphone e seguire la procedura. Non è necessario attivare subito la eSIM: il piano tariffario potrà essere attivato subito prima di partire, in modo da avere già all’arrivo dei Giga aggiuntivi per connettersi a Internet all’estero.

Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.