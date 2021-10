Internet Festival 2021, al via l'11esima edizione

Il taglio del nastro come momento simbolico, per collocare in un dato luogo ed in un dato momento l'inizio di qualcosa di speciale. Il momento non è casuale, perché è quello tradizionale dell'esordio dell'Internet Festival (giunto così alla sua undicesima edizione); nemmeno il luogo è casuale, perché Pisa è casa e per tutti è un piacevole ritorno.

IF 2021: #phygital

Tutto ruota attorno all'hashtag #phygital, crasi significativa tra quel mondo fisico e quel mondo digitale che in questo evento vanno ad esplorare tutte le loro più intime contaminazioni scatenate nei sempre più diffusi punti di contatto e sovrapposizione. Due mondi visti per troppo tempo come complementari ed impossibili da combinare, diventano di fatto una miscela esplosiva su cui sarà intessuto il terzo millennio. Cosa, come e quando accadrà resta tutto da capire: ci prova l'Internet Festival 2021 da oggi e fino a domenica 10 ottobre.

Ancora una volta la scintilla scatta alle Logge dei Banchi, davanti a quel Ponte di Mezzo che da sempre è fulcro simbolico di un evento diffuso che coinvolge tutta la città. Una dozzina di location a disposizione animeranno i singoli eventi, ma su quel ponte transiteranno tutti coloro i quali saranno a Pisa per viverne i contenuti, lo spirito, la storia. Nell'anno in cui il ponte tra la dimensione fisica e quella digitale diventano sostanza oltre la forma, il Ponte di Mezzo diventa incarnazione di quei ponti virtuali che nel 2020 l'Internet Festival ha edificato per tenere unita la community all'evento. Tutto quel che succederà in questi giorni è in larga parte merito di quel “poco” (ma di immenso valore) che si è voluto ostinatamente e meritevolmente sviluppare nell'anno della pandemia e del lockdown.

Il programma completo degli eventi è disponibile qui. Punto Informatico porterà su queste pagine alcuni degli appuntamenti principali, ma se il vostro destino vi porta dalle parti di Pisa, fermatevi sul Ponte di Mezzo, guardate la città, respiratene l'anima: ci sarà profumo di Internet Festival, ci saranno forme di futuro che prenderanno forma, ci saranno le mille sfumature dell'innovazione a darvi colore.