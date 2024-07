Internet in viaggio con il router nano TP-Link in offerta a 23,99€ (Amazon)

TP-Link TL-WR802N è il nano router wireless perfetto per avere una connessione internet ovunque tu vada. Compatto e potente, questo router ti offre tutto quello di cui hai bisogno per rimanere connesso, sia in viaggio che a casa e puoi averlo a soli 23,99 euro invece di 29,99.

TP-Link TL-WR802N: le caratteristiche del router

Il router ha una velocità wireless di 300Mbps ideale per lo streaming di video, il gaming online e le chiamate via Internet. Abbastanza piccolo da stare in tasca, è il compagno di viaggio ideale e supporta varie modalità operative tra cui router, ripetitore, client, access point e WISP.

Puoi alimentarlo tramite un adattatore esterno o semplicemente collegandolo alla porta USB del tuo PC, aumentando la comodità e riducendo il bisogno di ulteriori cavi. Dotato di una porta WAN/LAN 10/100 Mbps e una porta micro USB, il TL-WR802N offre le connessioni necessarie per configurare e gestire la tua rete con facilità.

Seguendo pochi semplici passaggi sarai pronto a navigare in un attimo. Potrai avere il controllo della tua rete e ovunque tu sia: approfitta dello sconto Amazon e assicuratelo a soli 23,99 euro invece di 29,99.