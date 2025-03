Internet ovunque via USB con l'adattatore Wi-Fi a soli 8,99€

È disponibile un’ottima offerta che propone Mercusys MA30N al prezzo di soli 8,99 euro. È l’adattatore Wi-Fi di TP-Link che abilita la connettività wirless (e di conseguenza l’accesso a Internet) anche laddove non è prevista, ad esempio sui computer meno recenti. È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata.

Adattatore Wi-Fi a prezzo stracciato: è TP-Link

Si tratta di un modello dual band, capace di raggiungere velocità fino a 867 Mbps su banda 5 GHz e 400 Mbps su quella 2,4 GHz. Non servono driver su Windows: una volta inserito nella porta USB è subito pronto all’uso. Tra gli altri punti di forza sono da segnalare il design ultracompatto (26,9×16,1×7,6 mm), il supporto alla tecnologia WPA3 per la sicurezza e al sistema MU-MIMO che, in presenza di un router compatibile, consente di effettuare simultaneamente fino a due trasferimenti dati aumentando l’efficienza dell’intero network. Dai un’occhiata alla scheda del prodotto per conoscere tutti gli altri dettagli.

Al prezzo finale di soli 8,99, l’adattatore Wi-Fi di TP-Link è un ottimo affare. Compatto, veloce e versatile, può portare la connettività wireless e l’accesso a Internet sui dispositivi che ne sono sprovvisti. Lo sconto è applicato in automatico, non servono coupon da attivare o codici da inserire.

Il voto medio assegnato da più di 1.300 recensioni scritte dai clienti che hanno già avuto modo di metterlo alla prova è molto alto, pari a 4,4 stelle su 5. C’è anche la spedizione gratuita con la consegna garantita in un solo giorno per gli abbonati Prime. La promozione anticipa la Festa delle Offerte di Primavera che si terrà dal 25 al 31 marzo sull’e-commerce.