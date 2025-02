Internet ovunque con la saponetta 4G di TP-Link in sconto Amazon

TP-Link M7000 è una saponetta 4G LTE di ultima generazione, vale a dire un router con SIM portatile e con batteria ricaricabile, che ti permette di fatto di avere internet dove ti serve. Oggi puoi acquistarla su Amazon in sconto eccezionale a soli 45,99 euro invece di 59,99.

TP-Link M7000: la saponetta 4G per internet sempre con te

Il router supporta la rete 4G LTE di ultima generazione con velocità di download fino a 150 Mbps e upload fino a 50 Mbps: ideale quindi per navigare, guardare video e anche giocare online. Compatibile con tutti gli operatori italiani, ti garantisce una connessione stabile ovunque ti trovi.

Facilissima da usare, la saponetta richiede solo di inserire la tua SIM 4G per creare subito un hotspot WiFi Dual-Band in grado di condividere la connessione con un massimo di 10 dispositivi contemporaneamente come smartphone, tablet, laptop e console di gioco.

La batteria ricaricabile da 2000mAh assicura un’autonomia ideale per restare connessi per diverse ore: la modalità di risparmio energetico disattiva automaticamente il WiFi dopo 10 minuti di attività per garantire una maggiore durata.

Perfetta per lavorare in viaggio, mentre se fuori o semplicemente per condividere la connessione con chi vuoi, la saponetta 4G LTE TP-Link M7000 è un ottimo affare a questo prezzo: acquistala a soli 45,99 euro invece di 59,99.