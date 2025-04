Internet ovunque con questa saponetta Wi-Fi 6 in forte sconto

È in corso su Amazon l’offerta a tempo che ti permette di acquistare Tenda MF6 al suo prezzo minino storico. Si tratta della saponetta Wi-Fi 6 che si collega alle reti 4G-LTE e condivide l’accesso a Internet con tutti gli altri tuoi dispositivi: computer desktop o laptop, smartphone, tablet e così via. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile la promozione, potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.

Tenda MF6, la saponetta Wi-Fi 6 definitiva

Sulla parte frontale integra un display da 1,44 pollici a colori per visualizzare le informazioni di base. Il traffico dati del network generato può arrivare alla velocità di 286 Mbps e il collegamento avviene in modo semplice e sicuro tramite la scansione di un codice QR. Ancora, la batteria interna da 2.100 mAh garantisce fino a 8,5 ore di autonomia con una sola ricarica (via USB-C, il cavo è incluso). Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

Non devi attivare coupon o inserire codici promozionali, il forte sconto rispetto al listino ufficiale è applicato in automatico e ti permette di acquistare Tenda MF6 al suo prezzo minimo storico di soli 30 euro. Ti segnaliamo che il voto medio assegnato dalle recensioni di chi ha già messo alla prova il prodotto è superiore a 4/5.

Con un abbonamento Prime hai diritto anche alla consegna gratuita. Se decidi di ordinarla subito, la saponetta Wi-Fi 6 arriverà direttamente a casa tua già entro domani, venduta e spedita da Amazon. Come anticipato, trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe durare poco, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora.