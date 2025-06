Internet ovunque con Tenda MF6: hotspot Wi-Fi 6 portatile in offerta

Poter essere connessi ovunque, anche in vacanza e durante gli spostamenti, è semplice grazie a Tenda MF6. Oggi il mini router portatile è in offerta a tempo su Amazon. Compatibile con le reti 4G-LTE, la saponetta permette di creare una rete Wi-Fi 6 veloce e sicura in pochi secondi, ideale per condividere l’accesso a Internet con smartphone, tablet, laptop e altri dispositivi. Basta inserire una SIM per dar vita al proprio hotspot personale, anche dall’auto o in spiaggia, in campeggio nella casa vacanze. Si tratta di una soluzione pratica ed efficace per chi non vuole affidarsi alle connessioni instabili dei network pubblici o consumare batteria trasformando il telefono in modem.

Online veloce anche in vacanza con Tenda MF6

Dal design compatto e dall’utilizzo intuitivo, è dotato di un display a colori da 1,44 pollici che mostra informazioni utili come il traffico dati utilizzato, la qualità del segnale e la carica residua della batteria (fino a 8,5 ore di autonomia con una ricarica). La configurazione è immediata: non serve scaricare app, basta accedere all’indirizzo tendawifi.com per gestire ogni impostazione. Può contare su una velocità di download fino a 286 Mbps, perfetta anche per lo streaming oltre che per le videochiamate e il lavoro da remoto in qualsiasi situazione. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella pagina dedicata.

Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta a tempo in corso: affrettati per acquistare Tenda MF6 al prezzo di soli 37,49 euro. Lo sconto è applicato in automatico.

È venduto e spedito da Amazon con la consegna gratis prevista già entro domani (in esclusiva per i membri Prime) se lo ordini adesso.