Internet per clienti business con Vianova: offerte su misura per fisso e mobile

Per i clienti business, come PMI e liberi professionisti, è fondamentale poter contare su offerte Internet di rete fissa e mobile che siano davvero convenienti e vantaggiose. È necessario affidarsi ad un operatore specializzato ed in grado di offrire un servizio completo, assistenza inclusa, in grado di soddisfare appieno le esigenze della clientela business.

Sul mercato italiano di telefonia, un vero e proprio riferimento per i clienti business è Vianova. L’operatore è disponibile sia per le connessioni Internet di rete fissa che, con il brand Vianova Mobile, nel settore di telefonia mobile. Sono disponibili, inoltre, anche offerte combinate fisso + mobile che garantiscono vantaggi extra alla clientela che sceglie Vianova per tutti e due i servizi.

Quali servizi offre Vianova ai clienti business? Per la connessione Internet c’è la fibra ottica e un abbonamento personalizzabile

Vianova è un importante riferimento per la clientela business in Italia. Per quanto riguarda la connessione di rete fissa, infatti, l’operatore mette a disposizione della sua clientela diverse soluzioni con la possibilità di accesso ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gbps in download.

Da notare, inoltre che nelle aree dove la fibra non c’è ancora è possibile accedere ad Internet tramite rete radio con tecnologia FWA fino a 100 Mega. In questo modo, accedere ad Internet diventerà ancora più semplice, con la possibilità di utilizzare la banda ultra-larga senza limitazioni.

Oltre alla connessione ad Internet è disponibile anche il servizio telefonico con la possibilità, in caso di necessità, di accedere ad un piano flat per chiamate senza limiti. Chi non ha bisogno della linea telefonica fissa può, invece, puntare su offerte solo dati.

Le soluzioni offerte da Vianova includono diversi servizi aggiuntivi come la possibilità di poter contare su di un servizio di backup (sia con un router aggiuntivo che con la possibilità di accesso alla rete mobile) o anche l’utilizzo di un servizio VPN in caso di necessità. Le offerte sono personalizzabili in modo da avere un contratto “su misura“.

Per tutti i dettagli e per individuare il piano giusto è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Vianova, disponibile al link qui di sotto.

Vianova Mobile: un servizio completo per il business in mobilità

L’operatore è un importante riferimento del mercato anche per quanto riguarda la telefonia mobile, con il brand Vianova Mobile (operatore virtuale su rete TIM). Anche in questo caso sono disponibili diverse offerte, a partire da 3 euro al mese e con possibilità di scegliere tra piani flat o a consumo per individuare la soluzione giusta in base alle proprie esigenze.

Vianova Mobile propone anche pacchetti internazionali, per contattare clienti all’estero o per l’utilizzo in roaming, durante una trasferta di lavoro. La gamma di offerte Vianova Mobile, anche in questo caso, propone soluzioni “su misura” per le differenti tipologie di cliente business. C’è anche la possibilità di utilizzare la eSIM, in sostituzione delle SIM card tradizionali. Per i clienti di rete fissa, inoltre, ci sono Giga aggiuntivi gratis.

Tutte le offerte sono attivabili online, senza vincoli contrattuali, dal sito di Vianova:

