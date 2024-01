Internet Superveloce: PROMO Virgin incredibile

Virgin offre la sua connessione Internet Superveloce con un canone mensile bloccato per sempre in due versioni, quella da 1 Giga e quella da 2.5 Giga.

Oltre al prezzo mensile bloccato per sempre, il provider, ha deciso di rendere gratuito il costo di attivazione iniziale. Le due soluzioni che vedremo tra un attimo sono ideali per chi sta cercando un gestore in Fibra Ottica senza costi iniziali e senza alcun vincolo.

Internet Superveloce: i dettagli delle PROMO Virgin

Le offerte che Virgin ha scelto di bloccare per sempre e di azzerare il loro costo iniziale sono ben due, vediamole:

Virgin Fibra Pura 1 Giga: la prima offerta offre ogni mese internet senza limiti in FTTH con velocità fino ad 1 Gigabit/s in download e 300 Megabit/s in upload, modem incluso gratuito in comodato d’uso. Il tutto a soli 26,49 euro al mese. La tariffa è in scadenza il 21 Gennaio 2024.

Virgin Fibra Pura 2.5 Giga: la tariffa in questione sempre bloccata per sempre prevede internet flat 24 ore su 24 in Fibra Ottica fino a 2.5 Gigabit/s in download e 500 Megabit/s in upload. Nel costo mensile è sempre compreso il Modem in comodato d’uso senza alcun costo. Il canone, in questo caso, è di 29,49 euro ogni mese. La promozione è per ora valida solo fino al 15 Gennaio 2024.

Inoltre, con questo operatore puoi disdire quando vuoi senza alcun costo da sostenere. Il Modem, infatti, in caso di recesso non è da restituire dato che è incluso in comodato d’uso gratuito.

Costi ed altro

Le due tariffe che permettono di attivare la Fibra Virgin senza alcun entry fee hanno due scadenze differenti che abbiamo già visto. Il prezzo, invece, è garantito per sempre per entrambe le offerte.

