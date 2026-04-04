Internxt: archiviazione cloud cifrata e lifetime fino a 5 TB per non perdere mai i tuoi file

E se il computer non funzionasse più? Chi ha vissuto questo momento sa di cosa si parla. Accendi il laptop, aspetti, e non succede niente. Oppure succede qualcosa di peggio: si accende, ma i file non ci sono più. Anni di lavoro, foto di viaggi, documenti importanti, progetti a cui tenevi. Spariti. Gli hard disk hanno una vita media, e prima o poi si esaurisce. Il problema non è se succederà. È quando. Ed è esattamente per questo che esiste Internxt: un servizio di archiviazione cloud sicuro, cifrato e, con i piani lifetime, acquistabile una volta sola, per sempre, a un prezzo che non torna più.

I tuoi file meritano un posto che non si rompe

Internxt è progettato per chi vuole che i propri dati esistano davvero – non solo sul disco del computer, non solo su una chiavetta dimenticata in un cassetto, ma in un posto sicuro, accessibile e a prova di guasto hardware. I tuoi file vengono crittografati con tecnologia zero-knowledge prima ancora di lasciare il tuo dispositivo, e conservati in modo che solo tu possa accedervi. Internxt non può leggere quello che hai salvato. Nessuno può. Nemmeno in caso di violazione dei server – ogni file è frammentato e cifrato, inaccessibile senza la tua chiave.

Internxt offre piani lifetime in tre tagli: 1 TB, 3 TB e 5 TB. Paghi una volta, usi per sempre. Nessun abbonamento mensile che scade, nessun rinnovo da ricordare, nessun rischio di perdere l’accesso ai tuoi file perché hai dimenticato di pagare. Paghi oggi, e quei file sono al sicuro per sempre. Tutti i piani includono app per Windows, Mac, Linux, iOS e Android, backup automatico dei file, condivisione protetta da password, VPN integrata e antivirus. I progressi si sincronizzano su tutti i dispositivi in tempo reale. Se i tuoi ricordi e il tuo lavoro valgono qualcosa, e sappiamo che vale, non affidarli solo a un disco che prima o poi si fermerà.