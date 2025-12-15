Internxt: privacy totale e 85% di sconto sui piani Lifetime

Per chi cerca un servizio di cloud storage che metta la privacy al primo posto, Internxtrappresenta una scelta di primo piano. A differenza dei provider tradizionali, la piattaforma è progettata per garantire il pieno controllo dei dati all’utente, senza tracciamenti, sfruttamento commerciale o accessi non autorizzati. Tutti i file vengono crittografati end-to-end prima di lasciare il dispositivo, rendendo Internxt una soluzione adatta sia a utenti privati sia a professionisti attenti alla sicurezza.
Pubblicato il 15 dic 2025
