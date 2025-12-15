Internxt: privacy totale e 85% di sconto sui piani Lifetime

Il servizio è open source, conforme al GDPR e verificato da società indipendenti di penetration testing, con un approccio “privacy by design” che elimina alla radice il problema della fiducia cieca nei confronti del provider.

I piani Internxt e i prezzi dell’offerta

Internxt propone piani Lifetime con pagamento unico, attualmente scontati fino all’85%, eliminando del tutto gli abbonamenti ricorrenti. I piani disponibili sono:

Essential – 1 TB a vita : 285 € (anziché 1.900 €)

Premium – 3 TB a vita : 435 € (anziché 2.900 €)

Ultimate – 5 TB a vita: 585 € (anziché 3.900 €)

Tutti i piani includono una garanzia di rimborso di 30 giorni e consentono il pagamento con carta, PayPal o criptovalute. È inoltre attiva una promozione che permette di partecipare all’estrazione di carte regalo fino a 1.000 €.

Sicurezza avanzata e tecnologie di nuova generazione

Internxt utilizza crittografia AES-256 zero-knowledge, affiancata da crittografia post-quantistica, una tecnologia pensata per resistere anche ai futuri attacchi basati su computer quantistici. Il provider non memorizza password né metadati sensibili e non può tecnicamente accedere ai file degli utenti.

Tra le certificazioni e conformità figurano GDPR, ISO 27001, SOC 2 e HIPAA, rendendo il servizio adatto anche a contesti professionali e aziendali.

Non solo storage: un ecosistema in espansione

Oltre allo spazio di archiviazione, Internxt include strumenti come backup del computer, condivisione protetta da password, versioning dei file e collaborazione. Nei piani superiori sono inclusi anche antivirus, VPN crittografata, cleaner e, prossimamente, servizi aggiuntivi come mail, meet e supporto avanzato per NAS, CLI e WebDAV. Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.