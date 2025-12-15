 Internxt: privacy totale e 85% di sconto sui piani Lifetime
nternxt propone cloud storage privato con piani a vita scontati fino all’85%, crittografia zero-knowledge, sicurezza post-quantistica e strumenti avanzati per proteggere dati personali e professionali.
Per chi cerca un servizio di cloud storage che metta la privacy al primo posto, Internxtrappresenta una scelta di primo piano. A differenza dei provider tradizionali, la piattaforma è progettata per garantire il pieno controllo dei dati all’utente, senza tracciamenti, sfruttamento commerciale o accessi non autorizzati. Tutti i file vengono crittografati end-to-end prima di lasciare il dispositivo, rendendo Internxt una soluzione adatta sia a utenti privati sia a professionisti attenti alla sicurezza.

Scopri l’offerta di Internxt

 

Il servizio è open source, conforme al GDPR e verificato da società indipendenti di penetration testing, con un approccio “privacy by design” che elimina alla radice il problema della fiducia cieca nei confronti del provider.

I piani Internxt e i prezzi dell’offerta

Internxt propone piani Lifetime con pagamento unico, attualmente scontati fino all’85%, eliminando del tutto gli abbonamenti ricorrenti. I piani disponibili sono:

  • Essential – 1 TB a vita: 285 € (anziché 1.900 €)

  • Premium – 3 TB a vita: 435 € (anziché 2.900 €)

  • Ultimate – 5 TB a vita: 585 € (anziché 3.900 €)

Tutti i piani includono una garanzia di rimborso di 30 giorni e consentono il pagamento con carta, PayPal o criptovalute. È inoltre attiva una promozione che permette di partecipare all’estrazione di carte regalo fino a 1.000 €.

Sicurezza avanzata e tecnologie di nuova generazione

Internxt utilizza crittografia AES-256 zero-knowledge, affiancata da crittografia post-quantistica, una tecnologia pensata per resistere anche ai futuri attacchi basati su computer quantistici. Il provider non memorizza password né metadati sensibili e non può tecnicamente accedere ai file degli utenti.

Tra le certificazioni e conformità figurano GDPR, ISO 27001, SOC 2 e HIPAA, rendendo il servizio adatto anche a contesti professionali e aziendali.

Non solo storage: un ecosistema in espansione

Oltre allo spazio di archiviazione, Internxt include strumenti come backup del computer, condivisione protetta da password, versioning dei file e collaborazione. Nei piani superiori sono inclusi anche antivirus, VPN crittografata, cleaner e, prossimamente, servizi aggiuntivi come mail, meet e supporto avanzato per NAS, CLI e WebDAV.  Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 dic 2025

