 Internxt: cloud storage sicuro e piani a vita con uno sconto maxi dell'85%
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Internxt: cloud storage sicuro e piani a vita con uno sconto maxi dell'85%

Con Internxt puoi avere uno spazio cloud privato, sicuro e soprattutto tuo per sempre senza abbonamenti mensili.
Internxt: cloud storage sicuro e piani a vita con uno sconto maxi dell'85%
Informatica Cloud & Hosting
Con Internxt puoi avere uno spazio cloud privato, sicuro e soprattutto tuo per sempre senza abbonamenti mensili.

Internxt rappresenterà il tuo investimento definitivo per la sicurezza della tua vita digitale. Questa piattaforma ti mette a disposizione uno spazio cloud sicuro, privato e a prova di attacco per sempre, senza la ricorrenza degli abbonamenti mensili e con un’offerta d’attacco strepitosa perché parliamo di uno sconto dell’85% sui prezzi di listino di ogni piano che adesso vedremo insieme.

Attiva un piano a vita Internxt

L’immagine qui sopra ti offre già un prospetto chiaro dell’offerta Internxt. Parliamo di prezzi già scontati: si parte dall’Essential da 1TB a 285 euro invece di 1900, si passa per il Premium da 3TB a 435 euro invece di 2900 e il mastodontico Ultimate da 5TB a 585 euro invece di 3900.

Tutti i piani condividono la garanzia di un’architettura open source verificata, crittografia a conoscenza zero e una crittografia post-quantistica all’avanguardia. Un livello di sicurezza totale che viene ulteriormente blindato dall’autenticazione a due fattori.

Acquistando un piano qualsiasi avrai tutto questo e anche una suite di sicurezza completa che comprende il backup automatico del computer, una VPN crittografata e un Antivirus. Qualcosa di più invece se scegli i piani Premium e Ultimate che aggiungono uno strumento Cleaner, il versioning dei file (per recuperare versioni precedenti) e opzioni per invitare, condividere e collaborare.

Il piano Ultimate include altre funzionalità esclusive perché, al di là dello spazio immenso della gestione esclusiva per le foto, avrai il supporto CLI e WebDav, il supporto NAS e Rclone e le future applicazioni integrate Meet e Mail, per non parlare di un servizio clienti Premium.

Attiva un piano a vita Internxt

In ogni caso, comunque, avrai una garanzia di rimborso di 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto dell’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 mar 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
24 mar 2026
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