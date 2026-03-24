Internxt: cloud storage sicuro e piani a vita con uno sconto maxi dell'85%

Internxt rappresenterà il tuo investimento definitivo per la sicurezza della tua vita digitale. Questa piattaforma ti mette a disposizione uno spazio cloud sicuro, privato e a prova di attacco per sempre, senza la ricorrenza degli abbonamenti mensili e con un’offerta d’attacco strepitosa perché parliamo di uno sconto dell’85% sui prezzi di listino di ogni piano che adesso vedremo insieme.

L’immagine qui sopra ti offre già un prospetto chiaro dell’offerta Internxt. Parliamo di prezzi già scontati: si parte dall’Essential da 1TB a 285 euro invece di 1900, si passa per il Premium da 3TB a 435 euro invece di 2900 e il mastodontico Ultimate da 5TB a 585 euro invece di 3900.

Tutti i piani condividono la garanzia di un’architettura open source verificata, crittografia a conoscenza zero e una crittografia post-quantistica all’avanguardia. Un livello di sicurezza totale che viene ulteriormente blindato dall’autenticazione a due fattori.

Acquistando un piano qualsiasi avrai tutto questo e anche una suite di sicurezza completa che comprende il backup automatico del computer, una VPN crittografata e un Antivirus. Qualcosa di più invece se scegli i piani Premium e Ultimate che aggiungono uno strumento Cleaner, il versioning dei file (per recuperare versioni precedenti) e opzioni per invitare, condividere e collaborare.

Il piano Ultimate include altre funzionalità esclusive perché, al di là dello spazio immenso della gestione esclusiva per le foto, avrai il supporto CLI e WebDav, il supporto NAS e Rclone e le future applicazioni integrate Meet e Mail, per non parlare di un servizio clienti Premium.

In ogni caso, comunque, avrai una garanzia di rimborso di 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto dell’acquisto.