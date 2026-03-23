Internxt: cloud storage, VPN e antivirus con sconto fino all’85%

Oggi non basta solo avere uno spazio cloud: servono strumenti per proteggere file, dati personali e attività online. Internxtnasce proprio con questo obiettivo, offrendo una piattaforma completa che integra Drive, Antivirus, Cleaner, VPN, Meet, Mail e strumenti AI in un unico ecosistema orientato alla privacy.

Con l’offerta attuale è possibile accedere alla suite con fino all’85% di sconto, scegliendo tra piani annuali o lifetime con pagamento unico.

Non solo cloud: un ecosistema completo

Il cuore della piattaforma è Internxt Drive, lo spazio cloud crittografato dove archiviare documenti, foto, video e file importanti. Tutti i dati vengono protetti con crittografia end-to-end, zero-knowledge e crittografia post-quantistica, garantendo che solo l’utente possa accedere ai propri file.

Accanto allo storage, Internxt include una serie di strumenti pensati per la sicurezza digitale:

La VPN crittografata protegge la navigazione e la privacy online, l’Antivirus difende i dispositivi da malware e minacce informatiche, mentre il Cleaner aiuta a ottimizzare file e sistema eliminando elementi inutili.

La piattaforma include anche strumenti in arrivo come Internxt Meet per le videochiamate private e Internxt Mail per la posta elettronica sicura, oltre a funzionalità basate su AI per migliorare la gestione dei file e la produttività.

I piani Internxt con sconto fino all’85%

Internxt propone tre piani principali con pagamento unico e spazio cloud crittografato.

Il piano Essential include 1 TB di spazio cloud e le principali funzioni di sicurezza come backup automatico, condivisione file protetta, autenticazione a due fattori, VPN e antivirus.

Il piano Premium offre 3 TB di spazio e aggiunge funzionalità avanzate come collaborazione, versioning dei file e strumenti aggiuntivi come Cleaner.

Il piano Ultimate include 5 TB di spazio cloud e tutte le funzionalità della suite, oltre ai servizi avanzati e futuri come Meet, Mail e supporto premium.

Tutti i piani includono garanzia di rimborso di 30 giorni.

Privacy e trasparenza al centro

Internxt si differenzia dai servizi cloud tradizionali per il suo approccio alla privacy. L’azienda non memorizza password né dati utente. Tutti i file vengono crittografati prima di lasciare il dispositivo e restano protetti durante il trasferimento e l’archiviazione.

Il codice della piattaforma è open source e verificabile pubblicamente, e il servizio è conforme alle normative europee sulla protezione dei dati, incluso il GDPR. Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.