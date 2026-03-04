 Internxt Drive: cloud storage crittografato con 87% di sconto
Internxt Drive offre cloud storage crittografato post-quantico, VPN e antivirus inclusi, codice open source e sconti fino all’87%.
 Tra profilazione, data mining e violazioni informatiche, sempre più utenti cercano soluzioni che garantiscano controllo reale sui propri dati. In questo contesto si inserisce Internxt, piattaforma che punta su crittografia end-to-end e post-quantica, codice open source e un’offerta attualmente in promozione con sconto fino all’87%.

Drive: spazio cloud con crittografia post-quantica

Il cuore dell’ecosistema è Internxt Drive, servizio di archiviazione cloud che promette massima riservatezza grazie a crittografia a conoscenza zero. Questo significa che solo l’utente possiede le chiavi di accesso ai propri file: la piattaforma non può leggere, analizzare o vendere i dati archiviati.

I file vengono cifrati sia in transito sia a riposo, riducendo il rischio di intercettazioni o accessi non autorizzati. L’azienda dichiara inoltre la conformità al GDPR e verifiche indipendenti da parte della società europea di penetration testing Securitum.

Piani disponibili con l’87% di sconto

L’offerta si articola in tre piani principali, disponibili sia con abbonamento annuale sia in versione lifetime, con sconti fino all’87%.

Il piano Essential offre 1TB di spazio di archiviazione crittografato, includendo VPN e antivirus integrati per una protezione completa.
Il piano Premium amplia lo spazio a 3TB e introduce funzionalità aggiuntive come strumenti di collaborazione e versioning dei file.
Il piano Ultimate arriva fino a 5TB di storage e integra opzioni avanzate, oltre a servizi in arrivo come supporto CLI, WebDAV e compatibilità NAS.

Tutti i piani includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Suite completa: Antivirus, VPN, Cleaner, Meet e Mail

Oltre allo storage, Internxt propone una suite integrata per la privacy digitale che include VPN crittografata, antivirus, strumenti di pulizia del sistema (Cleaner) e servizi in espansione come Meet e Mail. L’obiettivo è offrire un ecosistema completo per la protezione online, centralizzando sicurezza, comunicazione e archiviazione in un’unica piattaforma.

La presenza di autenticazione a due fattori e backup del computer amplia ulteriormente le funzionalità disponibili, con possibilità di condivisione file protetta da password e versioning nei piani superiori.

Open source e verificato

Uno degli elementi distintivi della piattaforma è la scelta di rendere il codice completamente open source e verificabile su GitHub. Un approccio che punta alla trasparenza, permettendo controlli indipendenti da parte della community.

Testate internazionali come PCMag, Forbes e PCWorld hanno evidenziato l’attenzione alla sicurezza e il rapporto qualità-prezzo dei piani attualmente disponibili.

Privacy come modello di business

A differenza di molti servizi cloud tradizionali, Internxt dichiara di non monetizzare i dati degli utenti. Il modello si basa esclusivamente sugli abbonamenti, con l’obiettivo di offrire un’alternativa più etica e orientata alla protezione della privacy.

Con lo sconto dell’87% attivo, Internxt posiziona Drive come una delle soluzioni più interessanti in termini di prezzo nel segmento del cloud storage crittografato, puntando su sicurezza di nuova generazione e trasparenza del codice per attrarre utenti attenti alla tutela dei propri dati digitali. Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.

