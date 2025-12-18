Internxt Drive: storage crittografato con sconto fino all’85%

Per chi è alla ricerca di una soluzione di cloud storage che metta davvero al primo posto la privacy, Internxt ha l’offerta perfetta. In questo periodo, Internxt propone piani lifetime con sconti fino all’85%, permettendo di ottenere spazio di archiviazione crittografato con un pagamento unico, senza abbonamenti mensili o annuali, e con il pieno controllo sui propri dati nel tempo.

Piani lifetime con sconto fino all’85%

L’offerta attuale consente di scegliere tra piani lifetime a pagamento unico, evitando costi mensili o annuali. Il piano Essential include 1 TB di spazio a 285 €, il Premium offre 3 TB a 435 €, mentre Ultimate arriva a 5 TB a 585 €. Tutti i piani includono applicazioni per Windows, macOS, Linux, iOS e Android, accesso via web e garanzia di rimborso di 30 giorni. In aggiunta, sono previsti premi come carte regalo fino a 1.000 € a seconda del piano scelto.

Sicurezza avanzata e open source

Uno degli elementi distintivi di Internxt è la trasparenza: il codice è open source e disponibile su GitHub, permettendo verifiche indipendenti. La piattaforma è stata sottoposta a penetration test da Securitum, società europea specializzata in sicurezza informatica. Oltre allo storage, i piani includono funzionalità come autenticazione a due fattori, versioning dei file, condivisione protetta da password e backup automatico.

Un ecosistema in espansione

I piani Premium e Ultimate integrano strumenti aggiuntivi come antivirus, VPN crittografata, cleaner e funzionalità di collaborazione. Sono inoltre previste estensioni future, tra cui mail sicura, supporto CLI e WebDAV, integrazione NAS e strumenti di comunicazione come Internxt Meet. Il servizio utilizza anche fonti energetiche sostenibili, rafforzando l’attenzione all’impatto ambientale.

Piano gratuito da 1 GB

Internxt si rivolge a utenti che cercano un cloud storage sicuro, privato e senza abbonamenti ricorrenti: professionisti, creator e utenti attenti alla protezione dei dati personali. Il piano gratuito da 1 GB consente di testare il servizio prima di passare a un piano lifetime. Per conoscere l’offerta completa di cloud storage Internxt clicca qui.