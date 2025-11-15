Internxt, è arrivato il Black Friday: sconto del 90% sui piani a vita

È una delle offerte più interessanti nel settore del cloud storage, lanciata in occasione del Black Friday: Internxt offre il 90% di sconto su tutti i piani a vita, a partire da 160 euro per 1 TB di spazio. Ecco tutti i dettagli.

I piani in offerta con il 90% di sconto

Quello che Internxt offre è un’incredibile sistema di privacy con crittografia post-quantistica, affiancata da una filosofia open source e no-log. Puoi caricare, archiviare e condividere tutti i tuoi file e documenti nella totale riservatezza, con crittografia end-to-end. Nessuno potrà mai accedere ai tuoi dati, in nessun momento.

Grazie alla promozione Black Friday, puoi ottenere un risparmio incredibile sui tre piani a vita della piattaforma, ovvero senza abbonamento ma con pagamento una tantum. Una volta acquistato, quindi, il piano resterà tuo per sempre.

I tre piani sono Essenziali con 1 TB di spazio a 160 euro invece di 1600; Premium con 3 TB di archiviazione crittografata a 260 euro anziché 2600; infine c’è Definitivo, il più capiente con 5 TB di spazio a 360 euro invece di 3600 euro. Tutti i piani includono supporto clienti premium e garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Come se non bastasse, Internxt rispetta tutti i più rigorosi standard di privacy disponibili: GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2. La promozione, lanciata in occasione del Black Friday, è una tra le più convenienti del momento: lo sconto del 90% si applica automaticamente al checkout, senza codici promo da inserire, per il massimo della praticità.

Trattandosi di piani a vita, inoltre, una volta acquistato il tuo spazio non dovrai sostenere alcun abbonamento né costi extra. Più vantaggioso di così è impossibile: approfitta del 90% di sconto Internxt.