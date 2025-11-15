 Internxt, è arrivato il Black Friday: sconto del 90% sui piani a vita
Internxt lancia uno sconto del 90% sui piani cloud a vita in occasione del Black Friday: fino a 5 TB di spazio da 160 euro, senza abbonamento.
Informatica Cloud & Hosting
È una delle offerte più interessanti nel settore del cloud storage, lanciata in occasione del Black Friday: Internxt offre il 90% di sconto su tutti i piani a vita, a partire da 160 euro per 1 TB di spazio. Ecco tutti i dettagli.

Acquista Internxt al 90% di sconto

I piani in offerta con il 90% di sconto

Quello che Internxt offre è un’incredibile sistema di privacy con crittografia post-quantistica, affiancata da una filosofia open source e no-log. Puoi caricare, archiviare e condividere tutti i tuoi file e documenti nella totale riservatezza, con crittografia end-to-end. Nessuno potrà mai accedere ai tuoi dati, in nessun momento.

Grazie alla promozione Black Friday, puoi ottenere un risparmio incredibile sui tre piani a vita della piattaforma, ovvero senza abbonamento ma con pagamento una tantum. Una volta acquistato, quindi, il piano resterà tuo per sempre.

I tre piani sono Essenziali con 1 TB di spazio a 160 euro invece di 1600; Premium con 3 TB di archiviazione crittografata a 260 euro anziché 2600; infine c’è Definitivo, il più capiente con 5 TB di spazio a 360 euro invece di 3600 euro. Tutti i piani includono supporto clienti premium e garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Scopri l’offerta Black Friday Internxt

Come se non bastasse, Internxt rispetta tutti i più rigorosi standard di privacy disponibili: GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2. La promozione, lanciata in occasione del Black Friday, è una tra le più convenienti del momento: lo sconto del 90% si applica automaticamente al checkout, senza codici promo da inserire, per il massimo della praticità.

Trattandosi di piani a vita, inoltre, una volta acquistato il tuo spazio non dovrai sostenere alcun abbonamento né costi extra. Più vantaggioso di così è impossibile: approfitta del 90% di sconto Internxt.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 nov 2025

Eleonora Busi
15 nov 2025
