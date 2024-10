Internxt: ecco la promozione di ottobre per il mese della cybersicurezza

Il noto servizio di cloud storage Internxt ha lanciato la nuova promozione di ottobre, in occasione del mese della cybersicurezza. L’offerta prevede l’80% di sconto su tutti i piani premium, con lo sconto massimo di oltre 2.300 euro riservato al piano da 10 TB, disponibile al prezzo scontato di 580 euro invece di 2.900 euro. È previsto un unico pagamento, a differenza dei piani che si rinnovano mensilmente o una volta all’anno.

I piani a vita di Internxt condividono tutti le stesse funzionalità, a cambiare dunque sono soltanto i GB di spazio d’archiviazione. Tra le funzioni più importanti si annoverano la crittografia di alto livello, la gestione semplificata dei file, e la sincronizzazione automatica dei file su numerosi dispositivi diversi.

L’offerta di Internxt per il mese della cybersicurezza

Prima di tutto, un servizio cloud deve garantire una sicurezza massima per tutti i file conservati nello spazio d’archiviazione. Ed è quello che fa Internxt, che su tutti i suoi piani a vita utilizza la crittografia a conoscenza zero, in modo che nessuno possa avere accesso ai file conservati nella spazio cloud.

A questo proposito, i file sono crittografati prima del loro trasferimento sui server di Internxt. Inoltre, il servizio in questione vanta un codice open source e trasparente, con tanto di verifica indipendente da parte di Securitum, una delle principali società europea nell’ambito della cybersecurity.

Riguardo invece alla gestione dei file, la piattaforma cloud offre diversi strumenti che facilitano l’utilizzo e l’accesso ai propri documenti, indipendentemente dal dispositivo usato per accedere allo spazio cloud. In più, gli utenti possono contare sulla sincronizzazione automatica degli stessi su un alto numero di device.

Puoi accedere all’offerta di ottobre di Internxt tramite questa pagina del sito ufficiale, risparmiando fino a 2.320 euro sui piani a vita individuali.