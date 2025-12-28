 Internxt in offerta: cloud sicuro a vita con sconto fino all’85%
Internxt propone cloud storage Lifetime con sconto fino all’85%, pagamento unico, crittografia zero-knowledge e strumenti avanzati per privacy, backup e collaborazione, senza abbonamenti ricorrenti.
Informatica Cloud & Hosting
Se stai cercando un servizio di cloud storage che ti faccia dimenticare abbonamenti, rinnovi automatici e costi nascosti, l’offerta di Internxt fa al caso tuo. Con i suoi piani Lifetime scontati fino all’85%, Internxt propone un modo semplice e trasparente per archiviare i tuoi file online una volta sola, puntando su privacy reale, sicurezza avanzata e un ecosistema completo pensato per l’uso quotidiano.

Scopri l’offerta di InternXT

L’offerta Lifetime di Internxt consente di scegliere tra tre livelli, tutti con costo una tantum e nessuna spesa nascosta. Il piano Essential include 1 TB di spazio crittografato a 285 euro (anziché 1.900 euro), mentre il piano Premium offre 3 TB a 435 euro (anziché 2.900 euro). Per chi ha esigenze avanzate, il piano Ultimate mette a disposizione 5 TB a 585 euro (anziché 3.900 euro), con funzionalità estese per utenti professionali. Tutti i piani includono una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Privacy by design e sicurezza avanzata

Internxt adotta un modello zero-knowledge, in cui solo l’utente può accedere ai propri dati. I file vengono crittografati end-to-end prima di lasciare il dispositivo, utilizzando AES-256 e crittografia post-quantistica. Il servizio è conforme a GDPR, ISO 27001, SOC 2 e HIPAA ed è stato verificato da Securitum, società europea specializzata in penetration testing. Un approccio che elimina la raccolta di password e metadati, restituendo all’utente il pieno controllo delle informazioni.

Un ecosistema completo, oltre lo storage

Oltre allo spazio cloud, i piani Internxt includono strumenti integrati per backup, versioning dei file, condivisione protetta da password e collaborazione. Nei livelli superiori sono inclusi anche VPN crittografata, antivirus, cleaner, dark web monitoring, supporto CLI e WebDAV, fino all’integrazione con NAS e Rclone. Tutto è accessibile da app desktop, mobile e web, con sincronizzazione continua tra dispositivi. Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.

Pubblicato il 28 dic 2025

Lucrezia Cerbara
28 dic 2025
