Internxt in super offerta: cloud crittografato a vita con sconti fino all’85%

La promozione Internxt porta il cloud sicuro alla portata di tutti. Grazie alla nuova promo, puoi acquistare l’accesso a vita ai piani di archiviazione crittografata con sconti che arrivano fino all’85%, senza abbonamenti. Ecco tutti i dettagli della promo.

Promo Internxt: archiviazione a vita con risparmio enorme

Tre le soluzioni messe a disposizione da Internxt. Il piano Premium offre 3TB di spazio al prezzo di 435€, invece di 2900€. Il piano Essential mette a disposizione 1TB a 285€, anziché 1900€. Il top è il piano Ultimate, con 5TB a soli 585€ invece di 3900€. Spazio enorme per foto, video, documenti e backup, sempre protetti e accessibili da qualsiasi dispositivo.

Internxt punta tutto sulla privacy: i file vengono cifrati end-to-end con tecnologia AES-256, e solo l’utente detiene le chiavi di accesso. Ogni dato è protetto sia in transito che archiviato e prima dell’upload viene frammentato: nessun server contiene mai un file completo, solo piccole parti criptate non riconducibili ai contenuti originali.

Il servizio è open source, con codice disponibile su GitHub. Non vengono salvate password né informazioni sensibili sugli utenti. La conformità al GDPR e la certificazione ottenuta da Securitum, azienda leader nei penetration test, garantiscono standard di sicurezza elevatissimi e totalmente trasparenti.

Un pagamento unico, archiviazione cloud a vita, privacy assoluta e uno sconto fino all’85%: i piani Internxt sono la scelta ideale per professionisti, creatori di contenuti e privati che vogliono dormire sonni tranquilli. Approfitta ora della super promo online.