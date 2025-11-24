Internxt, la promo Black Friday imperdibile: 90% di sconto sui piani a vita

La nuova offerta Black Friday Internxt offre uno sconto imperdibile del 90% su tutti i piani a vita: a partire da 190 euro, una tantum, otterrai l’accesso a una suite digitale di sicurezza, che ti permetterà di proteggere i tuoi dati con strumenti avanzati. Ecco tutti i dettagli.

Suite digitale privata e crittografia avanzata con Internxt

Internxt mette al centro la privacy: la sua piattaforma è costruita per garantire la massima protezione dei dati. Grazie alla crittografia post-quantistica e alla conoscenza zero, solo l’utente può accedere ai propri file, che restano crittografati in qualsiasi occasione.

La suite di strumenti, inclusa in ogni piano, include backup, Antivirus, VPN, Cleaner, Meet e Mail ed è progettata per garantirti privacy totale. Inoltre, tutti i servizi sono open source e verificati da controlli indipendenti, un ulteriore plus di trasparenza. Internxt è anche conforme a GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2, oltre a essere alimentato da energie rinnovabili.

La promozione Black Friday permette di scegliere tra tre piani a vita, senza abbonamento, tutti con archiviazione crittografata e servizi avanzati inclusi. Il piano Essential offre 1TB di spazio a soli 190 euro invece di 1900; il piano Premium sale a 3TB disponibili a 290 euro invece di 2900; il piano Ultimate garantisce 5TB di archiviazione a 390 euro invece dei 3900.

Tutti i piani includono supporto clienti premium, garanzia di rimborso di 30 giorni e vantaggi esclusivi. Con uno sconto del 90% mai visto prima, l’offerta Black Friday di Internx rappresenta al momento la migliore opportunità per accedere a uno cloud privato, sicuro e conveniente. Per attivare la promozione basta selezionare il piano desiderato e procedere al checkout: il 90% di sconto viene applicato automaticamente.