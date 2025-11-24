 Internxt, la promo Black Friday imperdibile: 90% di sconto sui piani a vita
L'offerta Internxt per il Black Friday ti permetterà di risparmiare il 90% su tutti i piani a vita, con cloud e altri servizi di sicurezza.
Informatica Cloud & Hosting
La nuova offerta Black Friday Internxt offre uno sconto imperdibile del 90% su tutti i piani a vita: a partire da 190 euro, una tantum, otterrai l’accesso a una suite digitale di sicurezza, che ti permetterà di proteggere i tuoi dati con strumenti avanzati. Ecco tutti i dettagli.

Scegli Internxt con il 90% di sconto

Suite digitale privata e crittografia avanzata con Internxt

Internxt mette al centro la privacy: la sua piattaforma è costruita per garantire la massima protezione dei dati. Grazie alla crittografia post-quantistica e alla conoscenza zero, solo l’utente può accedere ai propri file, che restano crittografati in qualsiasi occasione.

La suite di strumenti, inclusa in ogni piano, include backup, Antivirus, VPN, Cleaner, Meet e Mail ed è progettata per garantirti privacy totale. Inoltre, tutti i servizi sono open source e verificati da controlli indipendenti, un ulteriore plus di trasparenza. Internxt è anche conforme a GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2, oltre a essere alimentato da energie rinnovabili.

La promozione Black Friday permette di scegliere tra tre piani a vita, senza abbonamento, tutti con archiviazione crittografata e servizi avanzati inclusi. Il piano Essential offre 1TB di spazio a soli 190 euro invece di 1900; il piano Premium sale a 3TB disponibili a 290 euro invece di 2900; il piano Ultimate garantisce 5TB di archiviazione a 390 euro invece dei 3900.

Scopri l’offerta Internxt per il Black Friday

Tutti i piani includono supporto clienti premium, garanzia di rimborso di 30 giorni e vantaggi esclusivi. Con uno sconto del 90% mai visto prima, l’offerta Black Friday di Internx rappresenta al momento la migliore opportunità per accedere a uno cloud privato, sicuro e conveniente. Per attivare la promozione basta selezionare il piano desiderato e procedere al checkout: il 90% di sconto viene applicato automaticamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 nov 2025

Eleonora Busi
Pubblicato il
24 nov 2025
