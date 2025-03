Internxt: la soluzione completa per l'archiviazione online con un 80% di sconto

La privacy online è diventata una delle principali preoccupazioni per aziende e privati. Internxt si propone come un’alternativa sicura e trasparente ai tradizionali servizi cloud, offrendo una gamma di soluzioni progettate per proteggere i dati degli utenti senza compromessi.

Oggi, chiunque utilizzi Internet memorizza e condivide file digitali: documenti, foto, video e informazioni personali. Tuttavia, i rischi di violazione della privacy e di attacchi informatici sono sempre più diffusi. Grazie a Internxt Drive, questi file vengono protetti con crittografia end-to-end, rendendoli inaccessibili a terzi.

E se hai necessità di inviare documenti sensibili, puoi utilizzare Internxt Send per un trasferimento sicuro. Inoltre, navigando su reti Wi-Fi pubbliche, la Internxt VPN garantisce che i suoi dati restino privati e al sicuro da possibili attacchi.

Internxt mette a disposizione un ecosistema di strumenti dedicati alla sicurezza e alla privacy online:

Internxt Drive : un servizio di archiviazione cloud crittografato end-to-end, che assicura la massima protezione dei file personali e aziendali.

: un servizio di archiviazione cloud crittografato end-to-end, che assicura la massima protezione dei file personali e aziendali. Internxt Antivirus : un sistema di protezione avanzata contro virus e malware per garantire la sicurezza dei dispositivi.

: un sistema di protezione avanzata contro virus e malware per garantire la sicurezza dei dispositivi. Internxt VPN : una rete privata virtuale ultraveloce che protegge la navigazione online e maschera l’indirizzo IP degli utenti.

: una rete privata virtuale ultraveloce che protegge la navigazione online e maschera l’indirizzo IP degli utenti. Internxt Send : una soluzione per il trasferimento sicuro di file crittografati.

: una soluzione per il trasferimento sicuro di file crittografati. Internxt Meet e Mail (in arrivo): strumenti dedicati alla comunicazione privata e alla gestione della posta elettronica, con un focus sulla sicurezza dei dati.

Prezzi e piani disponibili

Internxt offre diverse opzioni di abbonamento, con piani annuali e piani vita con un 80% di sconto:

Essenziali : 1TB di archiviazione crittografata, VPN illimitata, antivirus e backup sicuro. Piano annuale a 2€ al mese per il piano annuale o pagamento unico di 180€ per il piano a vita (invece di 900€ con uno sconto dell’80%).

: 1TB di archiviazione crittografata, VPN illimitata, antivirus e backup sicuro. Piano annuale a per il piano annuale o pagamento unico di (invece di 900€ con uno sconto dell’80%). Premium : 3TB di archiviazione, VPN su più località, antivirus avanzato e servizi Meet e Mail (disponibili presto). Prezzo per il piano annuale 4€ al mese oppure un pagamento unico di 380€ per il piano a vita (invece di 1.900€)

: 3TB di archiviazione, VPN su più località, antivirus avanzato e servizi Meet e Mail (disponibili presto). Prezzo per il piano annuale 4€ al mese oppure un pagamento unico di per il piano a vita (invece di 1.900€) Definitivo : 5TB di archiviazione, VPN su più paesi, antivirus completo, backup, condivisione protetta e servizi premium. Prezzo: 6€/mese per il piano annuale o 580€ con pagamento unico per il piano a vita (invece di 2.900€).

: 5TB di archiviazione, VPN su più paesi, antivirus completo, backup, condivisione protetta e servizi premium. Prezzo: o con pagamento unico per il piano a vita (invece di 2.900€). Internxt Free: 1GB di spazio cloud gratuito per provare il servizio.

Tutti i piani offrono una garanzia di rimborso di 30 giorni e il supporto per CLI, WebDav e Rclone.

Inoltre, internxt fornisce anche strumenti avanzati per le imprese. Grazie alla sua infrastruttura crittografata, garantisce la protezione dei dati aziendali con conformità GDPR, backup sicuri e autenticazione a due fattori. Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.