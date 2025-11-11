 Internxt lancia la promo Black Friday: cloud a vita al 90% di sconto
Black Friday da non perdere con Internxt: spazio cloud sicuro, privacy totale e sconto del 90% sui piani a vita, a partire da 160 euro.
Acquista uno spazio cloud a vita scontato del ben 90%: si tratta della nuova promozione che Internxt ha lanciato in occasione del Black Friday. Un risparmio enorme su tutti i piani a vita, e quindi senza abbonamento, della piattaforma, che ricordiamo essere una tra le più sicure al momento disponibili. Ecco tutti i dettagli.

Internxt: sconti del 90% sui piani a vita

Internxt: tutti i dettagli dell’offerta

Quello che Internxt propone è un ecosistema digitale privato che comprende tutto ciò di cui hai bisogno per mantenere tutti i tuoi file (e non solo) al sicuro: archiviazione crittografata, backup, Antivirus, VPN, Cleaner, Meet e Mail. Tutti i servizi sono protetti da crittografia post-quantistica, una tecnologia avanzata che rende i tuoi dati inaccessibili a chiunque al di fuori di te.

Con Internxt, i tuoi dati sono crittografati end-to-end prima ancora di lasciare il tuo dispositivo. Non mancano, per il massimo della privacy, tecnologia a conoscenza zero; verifica indipendente da Securitum; pieno rispetto degli standard GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2. Inoltre, ogni servizio è alimentato da energia rinnovabile.

Non perdere l’offerta Internxt

Per approfittare della promo Black Friday, basta scegliere uno dei piani sul sito ufficiale di Internxt e completare il checkout: lo sconto del 90% si applicherà automaticamente. I piani in promozione sono: Essenziali, che offre 1 TB di spazio di archiviazione cloud a soli 160 euro invece di 1.600; Premium da 3 TB a 260 euro invece di 2.600 euro; Definitivo da 5 TB a 360 euro invece di 3.600.

Trattandosi di piani a vita, non dovrai sottoscrivere alcun abbonamento: il pagamento è una tantum e non ci sono costi extra da sostenere. Non perdere la promozione Internxt in occasione del Black Friday e ottieni uno sconto del 90% su tutti i piani della piattaforma. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 nov 2025

Eleonora Busi
Pubblicato il
11 nov 2025
