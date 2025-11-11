Internxt lancia la promo Black Friday: cloud a vita al 90% di sconto

Acquista uno spazio cloud a vita scontato del ben 90%: si tratta della nuova promozione che Internxt ha lanciato in occasione del Black Friday. Un risparmio enorme su tutti i piani a vita, e quindi senza abbonamento, della piattaforma, che ricordiamo essere una tra le più sicure al momento disponibili. Ecco tutti i dettagli.

Internxt: tutti i dettagli dell’offerta

Quello che Internxt propone è un ecosistema digitale privato che comprende tutto ciò di cui hai bisogno per mantenere tutti i tuoi file (e non solo) al sicuro: archiviazione crittografata, backup, Antivirus, VPN, Cleaner, Meet e Mail. Tutti i servizi sono protetti da crittografia post-quantistica, una tecnologia avanzata che rende i tuoi dati inaccessibili a chiunque al di fuori di te.

Con Internxt, i tuoi dati sono crittografati end-to-end prima ancora di lasciare il tuo dispositivo. Non mancano, per il massimo della privacy, tecnologia a conoscenza zero; verifica indipendente da Securitum; pieno rispetto degli standard GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2. Inoltre, ogni servizio è alimentato da energia rinnovabile.

Per approfittare della promo Black Friday, basta scegliere uno dei piani sul sito ufficiale di Internxt e completare il checkout: lo sconto del 90% si applicherà automaticamente. I piani in promozione sono: Essenziali, che offre 1 TB di spazio di archiviazione cloud a soli 160 euro invece di 1.600; Premium da 3 TB a 260 euro invece di 2.600 euro; Definitivo da 5 TB a 360 euro invece di 3.600.

Trattandosi di piani a vita, non dovrai sottoscrivere alcun abbonamento: il pagamento è una tantum e non ci sono costi extra da sostenere. Non perdere la promozione Internxt in occasione del Black Friday e ottieni uno sconto del 90% su tutti i piani della piattaforma. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato.