Internxt, offerta BOMBA per il Black Friday: cloud da soli 96 centesimi

In occasione del Black Friday, Internxt presenta un imperdibile sconto del 91% sui suoi piani annuali di cloud storage. Una promozione davvero ottima, che offre l’opportunità a tutti di ottenere uno spazio cloud sicuro, criptato e a conoscenza zero a prezzi che partono da soli 96 centesimi all’anno.

Un cloud sicuro, accessibile ed economico

Con i piani annuali di Internxt, potrai avrai uno spazio cloud crittografato e sicuro a un prezzo incredibile. Il piano più conveniente in rapporto qualità/prezzo offre 2 TB di spazio cloud ed è disponibile al prezzo di soli 9,71 euro per il primo anno, anziché 107,88 euro. Gli altri piani in offerta sono quello da 20 GB a soli 96 centesimi all’anno e da 200 GB a 3,77 euro.

Cosa include l’offerta Black Friday di Internxt? Tutto! Avrai accesso alla suite completa di prodotti incentrati sulla privacy, progettati per restituirti il controllo dei tuoi dati e proteggere i tuoi file più importanti. Il pacchetto include:

Internxt Drive per effettuare il backup e organizzare le tue cartelle in modo sicuro nel cloud con la massima privacy;

per effettuare il backup e organizzare le tue cartelle in modo sicuro nel cloud con la massima privacy; Internxt Photos , che sincronizza automaticamente e protegge ituoi ricordi preferiti andando così a creare una galleria fotografica basata su cloud;

, che sincronizza automaticamente e protegge ituoi ricordi preferiti andando così a creare una galleria fotografica basata su cloud; Internxt Send: il massimo della sicurezza e della privacy fin dal momento in cui premi “Invio” grazie a questa piattaforma di trasferimento file criptata.

Scegliere Internxt conviene perché è semplice e accessibile a tutti, oltre ad essere una piattaforma cloud estremamente privata e crittografata end-to-end. Internxt offre la massima trasparenza, rendendo disponibile pubblicamente il suo codice sorgente su GitHub. In più, è conforme al 100% al GDPR ed è stata verificata in modo indipendente da una delle principali aziende di penetration testing europee.

Internxt è disponibile su tutte le piattaforme, dal web a Windows, fino a macOS, Android, iOS e Linux. Tutti i file, inoltre, sono sincronizzati istantaneamente tra tutti i tuoi dispositivi e potrai accedervi in qualsiasi momento. Per ottenere lo sconto Black Friday ti basterà selezionare il piano che desideri e procedere alla pagina di pagamento: lo sconto del 91% verrà applicato direttamente in fase di checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.