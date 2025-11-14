Internxt: piani cloud a vita in offerta Black Friday con MAXI SCONTO del 90%

Internxt celebra nel migliore dei modi il Black Friday 2025 proponendoti un’offerta straordinaria: il 90% di sconto su tutti i piani cloud a vita, dandoti modo di liberarti dalla “schiavitù” degli abbonamenti e di avere il tuo spazio cloud, sicuro, veloce e protetto per sempre. Senza costi aggiuntivi e senza sorprese.

Dall’immagine qui sopra puoi avere un’idea dei prezzi clamorosi che puoi ottenere con queste offerte. Parliamo di una piattaforma open source e verificata che ti garantisce la massima protezione dei dati sfruttando la crittografia post-quantistica e la crittografia a conoscenza zero: tante belle parole che si traducono in ciò che ti interessa sapere, cioè avere un cloud sicuro e trasperente.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa offrono i tre piani:

Include 1TB di spazio crittografato, autenticazione a due fattori, backup del computer, condivisione protetta da password e versioning dei file con VPN e antivirus in arrivo.

Offre 3TB di spazio crittografato, tutte le funzioni di Essential più strumenti di collaborazione avanzata, inviti e condivisioni, oltre al futuro supporto per VPN, antivirus e Cleaner.

Garantisce 5TB di spazio crittografato, con tutte le funzioni Premium e ulteriori strumenti professionali: supporto CLI e WebDav, NAS e Rclone, oltre a servizi in arrivo come Meet e Mail, insieme a VPN, antivirus e Cleaner.

Per ogni piano puoi avere il backup del computer, condivisione sicura e una garanzia di rimborso di 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto. Un’occasione unica insomma per accedere a una suite digitale privata, sicura e completa. Approfitta degli sconti per il Black Friday.