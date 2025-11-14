 Internxt: piani cloud a vita in offerta Black Friday con MAXI SCONTO del 90%
Internxt celebra nel migliore dei modi il Black Friday 2025 proponendoti un’offerta straordinaria: il 90% di sconto su tutti i piani cloud a vita, dandoti modo di liberarti dalla “schiavitù” degli abbonamenti e di avere il tuo spazio cloud, sicuro, veloce e protetto per sempre. Senza costi aggiuntivi e senza sorprese.

Attiva l’offerta Black Friday di Internxt

 

Piani a vita Internxt (1)

Dall’immagine qui sopra puoi avere un’idea dei prezzi clamorosi che puoi ottenere con queste offerte. Parliamo di una piattaforma open source e verificata che ti garantisce la massima protezione dei dati sfruttando la crittografia post-quantistica e la crittografia a conoscenza zero: tante belle parole che si traducono in ciò che ti interessa sapere, cioè avere un cloud sicuro e trasperente.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa offrono i tre piani:

Include 1TB di spazio crittografato, autenticazione a due fattori, backup del computer, condivisione protetta da password e versioning dei file con VPN e antivirus in arrivo.

Offre 3TB di spazio crittografato, tutte le funzioni di Essential più strumenti di collaborazione avanzata, inviti e condivisioni, oltre al futuro supporto per VPN, antivirus e Cleaner.

Garantisce 5TB di spazio crittografato, con tutte le funzioni Premium e ulteriori strumenti professionali: supporto CLI e WebDav, NAS e Rclone, oltre a servizi in arrivo come Meet e Mail, insieme a VPN, antivirus e Cleaner.

Attiva l’offerta Black Friday di Internxt

Per ogni piano puoi avere il backup del computer, condivisione sicura e una garanzia di rimborso di 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto. Un’occasione unica insomma per accedere a una suite digitale privata, sicura e completa. Approfitta degli sconti per il Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Giovanni Ferlazzo
14 nov 2025
