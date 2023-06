Internxt, piano cloud da 2TB a soli 10,79 euro

Con Internxt è possibile proteggere la propria privacy grazie a servizi cloud attentamente studiati e che mettono al primo posto la sicurezza degli utenti. Non a caso, Internxt propone a tutti i nuovi clienti dei piani progettati per poter gestire file, documenti e foto eliminando il problema dell’archiviazione.

Con Internxt puoi proteggere la tua privacy con la suite open source di servizi cloud crittografati e sicuri, usufruendo di un codice sconto che consente di risparmiare il 90% su piano da 2TB e pagando dunque solamente 10,79 euro anzichè 107,88.

Lo sconto del 90% non è sinonimo di scarsa sicurezza oppure di un servizio poco efficiente: con soli pochi euro infatti Internxt mette a tua disposizione un servizio del tutto completo che include archiviazione e condivisione di file criptati, accesso ai file da qualsiasi dispositivo e accesso a tutti i servizi Internxt.

Internxt è speciale perchè si contraddistingue per diversi aspetti. Acquistando uno dei piani disponibili infatti non avrai solamente l’opportunità di navigare senza spiacevoli rallentamenti in fase di lettura dei dati. I diversi server presenti in tutta Europa sono in grado di garantire le migliori prestazioni con la tua connessione ma oltre a ciò, Internxt non memorizza le tue password o altri dati sensibili, ma ti assicura il pieno controllo dei file in qualsiasi momento tu voglia accedere grazie alla crittografia zero-knowledge. Non possiamo non sottolineare che Intenxt consente agli utenti di salvare i dati eseguendo un backup di progetti o altri documenti e memorizzare foto all’interno di una galleria online. Quando vorrai potrai accedere quando direttamente dal tuo smartphone o da qualsiasi altro dispositivo tu voglia utilizzare.

