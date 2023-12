Internxt: servizio di cloud storage con il 50% di sconto sui piani a vita

Internxt non è solo un servizio di cloud storage; è un ecosistema completo volto a garantire la massima sicurezza e privacy dei dati degli utenti. Con una varietà di piani, da quelli gratuiti a quelli più capienti, Internxt si rivolge a private ed aziende, offrendo soluzioni personalizzate per ogni esigenza.

Con la promozione attuale Internxt offre tutti i piani a vita con uno sconto del 50%.

Caratteristiche di Internxt

Archiviazione e condivisione di file criptati : Tutti i piani offrono archiviazione e condivisione di file criptati, garantendo che i dati siano protetti in ogni momento.

: Tutti i piani offrono archiviazione e condivisione di file criptati, garantendo che i dati siano protetti in ogni momento. Accesso Multi-piattaforma : I servizi di Internxt sono accessibili da qualsiasi dispositivo, assicurando una flessibilità senza pari.

: I servizi di Internxt sono accessibili da qualsiasi dispositivo, assicurando una flessibilità senza pari. Zero-Knowledge Encryption: La crittografia end-to-end AES-256 assicura che solo l’utente possa accedere ai propri dati.

Piani e prezzi

I piani offerti da Internxt vanno dal livello gratuito, ideale per chi desidera provare il servizio, ai piani più ampi, come il piano da 2TB, ideale per chi necessita di una grande capacità di archiviazione. Attualmente Internxt offre uno sconto del 50% sui piani a vita con una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Internxt è disponibile su tutte le piattaforme, anche su Linux e permette agli utenti di sincronizzare i file e le foto con le app di Internxt per cellulari, web e desktop, ognuna progettata per potenziare lo storage criptato in movimento.

Verificato e certificato in modo indipendente da Securitum, Internxt è totalmente conforme al GDPR. La piattaforma non memorizza password o altri dati dell’utente e ogni dato è crittografato sia quando è memorizzato che quando è in transito. Il codice sorgente Internxt inoltre è reso pubblico su GitHub e può essere revisionato, controllato e verificato personalmente da chiunque.

Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.