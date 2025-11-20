 Internxt: sicurezza totale al 90% di sconto per il Black Friday
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Internxt: sicurezza totale al 90% di sconto per il Black Friday

Internxt propone la sua più grande offerta Black Friday: sconto del 90% su piani annuali e lifetime con cloud crittografato, VPN, antivirus, backup e strumenti privacy avanzati.
Internxt: sicurezza totale al 90% di sconto per il Black Friday
Informatica Cloud & Hosting
Internxt propone la sua più grande offerta Black Friday: sconto del 90% su piani annuali e lifetime con cloud crittografato, VPN, antivirus, backup e strumenti privacy avanzati.

Nel panorama digitale attuale, la protezione delle informazioni personali è un’esigenza concreta. Internxt presenta la sua proposta più competitiva di sempre per il Black Friday 2025, con sconti fino al 90%. La suite offerta di Intrenixt integra servizi di sicurezza completa — Drive, Antivirus, VPN, Cleaner, Meet, Mail — costruiti su crittografia end-to-end e tecnologia post-quantistica, per un controllo totale dei propri file e delle proprie comunicazioni.

Scopr l’offerta di Internxt

Cloud cifrato, backup e strumenti avanzati

Tutti i nuovi piani includono backup automatico, crittografia a conoscenza zero, autenticazione a due fattori e condivisione sicura. L’offerta si articola in tre livelli:
Essential con 1 TB di storage;
Premium con 3 TB e strumenti collaborativi;
Ultimate con 5 TB, supporto WebDAV, NAS, Rclone e accesso anticipato alle nuove funzioni.
Nei piani Premium e Ultimate sono in arrivo VPN crittografata, Antivirus e Cleaner, mentre il pacchetto Ultimate integra anche Meet e Mail per comunicazioni sicure. Tutti i file vengono cifrati prima dell’upload, senza eccezioni, evitando accessi non autorizzati anche in caso di compromissione lato server.

Open source, verificato e conforme agli standard globali

Internxt mantiene una filosofia totalmente trasparente: il codice è open source su GitHub, mentre l’infrastruttura è stata verificata da auditor indipendenti come Securitum. Il servizio è conforme a GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2, rendendolo adatto anche a contesti sanitari, finanziari e aziendali. L’azienda non memorizza password, non vende dati e non utilizza modelli basati sulla pubblicità: l’unico proprietario dei file resta l’utente.

La più grande promo Internxt: lifetime a partire da 190 €

L’offerta di quest’anno porta i piani lifetime ai prezzi più bassi di sempre: Essential passa da 1.900 € a 190 €, Premium da 2.900 € a 290 €, Ultimate da 3.900 € a 390 €. Un risparmio notevole per chi cerca una soluzione definitiva e sicura per la gestione dei dati. La promozione può essere riscattata da qualsiasi nuovo o attuale utente. Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Hostinger: per il Black Friday hosting da 1,95 € e dominio gratis

Hostinger: per il Black Friday hosting da 1,95 € e dominio gratis
Il Black Friday di Hostinger: crea il tuo sito da zero con l'AI e sconti fino all’85%

Il Black Friday di Hostinger: crea il tuo sito da zero con l'AI e sconti fino all’85%
Black Friday pCloud: maxi-sconti sul cloud a vita e bundle con tool extra

Black Friday pCloud: maxi-sconti sul cloud a vita e bundle con tool extra
pCloud, offerta Black Friday imperdibile: bundle a vita fino al 62% di sconto

pCloud, offerta Black Friday imperdibile: bundle a vita fino al 62% di sconto
Hostinger: per il Black Friday hosting da 1,95 € e dominio gratis

Hostinger: per il Black Friday hosting da 1,95 € e dominio gratis
Il Black Friday di Hostinger: crea il tuo sito da zero con l'AI e sconti fino all’85%

Il Black Friday di Hostinger: crea il tuo sito da zero con l'AI e sconti fino all’85%
Black Friday pCloud: maxi-sconti sul cloud a vita e bundle con tool extra

Black Friday pCloud: maxi-sconti sul cloud a vita e bundle con tool extra
pCloud, offerta Black Friday imperdibile: bundle a vita fino al 62% di sconto

pCloud, offerta Black Friday imperdibile: bundle a vita fino al 62% di sconto
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
20 nov 2025
Link copiato negli appunti