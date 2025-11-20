Internxt: sicurezza totale al 90% di sconto per il Black Friday

Nel panorama digitale attuale, la protezione delle informazioni personali è un’esigenza concreta. Internxt presenta la sua proposta più competitiva di sempre per il Black Friday 2025, con sconti fino al 90%. La suite offerta di Intrenixt integra servizi di sicurezza completa — Drive, Antivirus, VPN, Cleaner, Meet, Mail — costruiti su crittografia end-to-end e tecnologia post-quantistica, per un controllo totale dei propri file e delle proprie comunicazioni.

Cloud cifrato, backup e strumenti avanzati

Tutti i nuovi piani includono backup automatico, crittografia a conoscenza zero, autenticazione a due fattori e condivisione sicura. L’offerta si articola in tre livelli:

– Essential con 1 TB di storage;

– Premium con 3 TB e strumenti collaborativi;

– Ultimate con 5 TB, supporto WebDAV, NAS, Rclone e accesso anticipato alle nuove funzioni.

Nei piani Premium e Ultimate sono in arrivo VPN crittografata, Antivirus e Cleaner, mentre il pacchetto Ultimate integra anche Meet e Mail per comunicazioni sicure. Tutti i file vengono cifrati prima dell’upload, senza eccezioni, evitando accessi non autorizzati anche in caso di compromissione lato server.

Open source, verificato e conforme agli standard globali

Internxt mantiene una filosofia totalmente trasparente: il codice è open source su GitHub, mentre l’infrastruttura è stata verificata da auditor indipendenti come Securitum. Il servizio è conforme a GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2, rendendolo adatto anche a contesti sanitari, finanziari e aziendali. L’azienda non memorizza password, non vende dati e non utilizza modelli basati sulla pubblicità: l’unico proprietario dei file resta l’utente.

La più grande promo Internxt: lifetime a partire da 190 €

L’offerta di quest’anno porta i piani lifetime ai prezzi più bassi di sempre: Essential passa da 1.900 € a 190 €, Premium da 2.900 € a 290 €, Ultimate da 3.900 € a 390 €. Un risparmio notevole per chi cerca una soluzione definitiva e sicura per la gestione dei dati. La promozione può essere riscattata da qualsiasi nuovo o attuale utente. Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.