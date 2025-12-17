Internxt, stop agli abbonamenti per il cloud: -85% sui piani a vita

Sicurezza e risparmio a portata di clic con Internxt, che ha lanciato una promo imperdibile: sconti fino all’85% su tutti i piani a vita. Prezzo record, per una piattaforma eccellente che rivoluzionerà la tua idea di cloud storage.

Perché Internxt è così sicuro?

Con i piani lifetime puoi scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze, da 1TB a 5TB di spazio TB crittografato, pagando una sola volta. Il piano Essential offre 1TB a 285 euro invece di 1900 euro, il Premium 3TB a 435 euro invece di 2900 euro, mentre Ultimate arriva a 5TB a 585 euro invece di 3900 euro. Ogni piano, inoltre, ti permette di vincere una carta regalo fino a 1.000 euro da spendere su Amazon, Apple, Visa e altri.

Internxt punta tutto sulla protezione dei dati con crittografia end-to-end zero-knowledge basata su AES-256. La piattaforma integra crittografia post-quantistica e un sistema di frammentazione file: così, nessun server contiene un file completo, aumentando di conseguenza il livello di sicurezza.

La piattaforma è open source e conforme al GDPR. Inoltre, l’infrastruttura utilizza energia sostenibile. Con un solo pagamento, senza abbonamenti né costi aggiuntivi nascosti, ottieni accesso a vita al tuo cloud storage sicuro, con un risparmio davvero concreto nel lungo periodo.

Questa promozione limitata è l’occasione giusta per approfittare di un cloud crittografato, ultra sicuro e senza abbonamenti per sempre: scegli Internxt fino all’85% di sconto e risparmia.