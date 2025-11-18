Internxt: suite completa di privacy con sconto del 90% per il Black Friday

Internxt lancia la propria offerta per il Black Friday 2025: sconto del 90% su tutti i piani disponibili sia in versione annuale sia lifetime. La suite include archiviazione crittografata post-quantistica, Antivirus, VPN, Cleaner, strumenti collaborativi, funzioni di backup e condivisione sicura, oltre ai nuovi servizi Meet e Mail. L’obiettivo è offrire un ecosistema di protezione integrata a un costo contenuto, accompagnato dalla filosofia zero-knowledge e open source che contraddistingue il servizio.

Tre piani premium con funzioni avanzate

Internxt offre 3 diverse piani:

Essential , disponibile a 160 € invece di 1.600 €, offre 1 TB di spazio crittografato end-to-end, backup del computer, 2FA, versioning e condivisione protetta.

, disponibile a 160 € invece di 1.600 €, offre 1 TB di spazio crittografato end-to-end, backup del computer, 2FA, versioning e condivisione protetta. Premium , proposto a 260 € anziché 2.600 €, estende lo spazio a 3 TB e aggiunge funzioni collaborative e il Cleaner in arrivo.

, proposto a 260 € anziché 2.600 €, estende lo spazio a 3 TB e aggiunge funzioni collaborative e il Cleaner in arrivo. Ultimate, scontato a 360 € dai 3.600 € iniziali, integra 5 TB di archiviazione, supporto CLI e WebDAV, Rclone e NAS, VPN crittografata, Meet, Mail e strumenti avanzati come antivirus e monitoraggio del dark web.

Tutti i piani adottano crittografia post-quantistica e zero-knowledge, garantendo che solo l’utente possa accedere ai propri file. Le applicazioni sono disponibili per Windows, macOS, Linux, Android, iOS e via web. Tutti i piani offrono una garanzia di rimborso a 30 giorni che permette di provare il servizio senza rischi.

Sicurezza progettata per resistere alle minacce future

Internxt basa la propria architettura su un modello “privacy by design”: nessuna password memorizzata, nessun dato accessibile al provider e crittografia costante in transito e a riposo. I file vengono cifrati sul dispositivo prima dell’upload, impedendo ogni possibilità di lettura esterna. La trasparenza è garantita dal codice open source pubblicato su GitHub e dalla verifica indipendente condotta da Securitum. La piena conformità a GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2 rende la piattaforma adatta anche a settori sensibili come sanità, finanza e imprese regolamentate.

