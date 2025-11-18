 Internxt: suite completa di privacy con sconto del 90% per il Black Friday
Internxt propone la sua offerta Black Friday 2025: fino al 90% di sconto su piani lifetime e annuali con Drive, Antivirus, VPN, Cleaner, Meet e Mail inclusi.
Internxt propone la sua offerta Black Friday 2025: fino al 90% di sconto su piani lifetime e annuali con Drive, Antivirus, VPN, Cleaner, Meet e Mail inclusi.

Internxt lancia la propria offerta per il Black Friday 2025: sconto del 90% su tutti i piani disponibili sia in versione annuale sia lifetime. La suite include archiviazione crittografata post-quantistica, Antivirus, VPN, Cleaner, strumenti collaborativi, funzioni di backup e condivisione sicura, oltre ai nuovi servizi Meet e Mail. L’obiettivo è offrire un ecosistema di protezione integrata a un costo contenuto, accompagnato dalla filosofia zero-knowledge e open source che contraddistingue il servizio.

Scopri l’offerta di Internxt

Tre piani premium con funzioni avanzate

Internxt offre 3 diverse piani:

  • Essential, disponibile a 160 € invece di 1.600 €, offre 1 TB di spazio crittografato end-to-end, backup del computer, 2FA, versioning e condivisione protetta.
  • Premium, proposto a 260 € anziché 2.600 €, estende lo spazio a 3 TB e aggiunge funzioni collaborative e il Cleaner in arrivo.
  • Ultimate, scontato a 360 € dai 3.600 € iniziali, integra 5 TB di archiviazione, supporto CLI e WebDAV, Rclone e NAS, VPN crittografata, Meet, Mail e strumenti avanzati come antivirus e monitoraggio del dark web.

Tutti i piani adottano crittografia post-quantistica e zero-knowledge, garantendo che solo l’utente possa accedere ai propri file. Le applicazioni sono disponibili per Windows, macOS, Linux, Android, iOS e via web. Tutti i piani offrono una garanzia di rimborso a 30 giorni che permette di provare il servizio senza rischi.

Sicurezza progettata per resistere alle minacce future

Internxt basa la propria architettura su un modello “privacy by design”: nessuna password memorizzata, nessun dato accessibile al provider e crittografia costante in transito e a riposo. I file vengono cifrati sul dispositivo prima dell’upload, impedendo ogni possibilità di lettura esterna. La trasparenza è garantita dal codice open source pubblicato su GitHub e dalla verifica indipendente condotta da Securitum. La piena conformità a GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2 rende la piattaforma adatta anche a settori sensibili come sanità, finanza e imprese regolamentate.

Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 nov 2025

