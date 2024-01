Internxt: suite open-source di servizi cloud crittografati

Internxt si distingue nel mondo del cloud storage grazie ai suoi piani – sia individuali che per aziende – che offrono massima sicurezza e protezione della privacy, garantendo una protezione completa per ogni tipo di file.

Internxt propone varie soluzioni con piani in abbonamento mensili, annuali e a vita, con opzioni di storage che vanno dai 200GB ai 10TB. Inoltre, offre un piano gratuito fino a 10GB, perfetto per chi vuole testare i servizi prima di sottoscrivere un abbonamento.

Il servizio di cloud storage di Internxt è disponibile su tutte le piattaforme, inclusi cellulari, web e desktop, e anche su Linux. Questo consente di sincronizzare file e foto facilmente e in modo sicuro, ovunque ci si trovi.

Grazie alla tecnologia zero-knowledge nessun file, foto, password o qualsiasi tipo di dato, è mai presente in chiaro, cioè in forma non crittografata, su alcun server oppure visibile ad un altro utente non autorizzato. Questo garantisce il controllo completo su chi ottiene l’accesso dati.

Caratteristiche avanzate e una massima sicurezza

Ogni piano di Internxt include:

Archiviazione e condivisione di file criptati : Garantisce la massima sicurezza dei dati sia in archivio che in transito.

: Garantisce la massima sicurezza dei dati sia in archivio che in transito. Accesso ai file da qualsiasi dispositivo : Consente la massima flessibilità e accessibilità.

: Consente la massima flessibilità e accessibilità. Completa privacy: Internxt non memorizza password né altri dati sensibili dell’utente.

La piattaforma garantisce massima privacy e sicurezza, proteggendo i dati con crittografia in modo che solo il titolare possa accedervi. Le caratteristiche di Internxt includono:

Crittografia End-to-End : I file sono frammentati e criptati prima di lasciare il dispositivo dell’utente.

: I file sono frammentati e criptati prima di lasciare il dispositivo dell’utente. Open-source e Trasparenza : Il codice sorgente di Internxt è pubblicamente disponibile su GitHub, dimostrando la trasparenza dell’azienda.

: Il codice sorgente di Internxt è pubblicamente disponibile su GitHub, dimostrando la trasparenza dell’azienda. Conformità al GDPR e Verifica Indipendente: Internxt è conforme al GDPR e i suoi sistemi sono stati verificati da Securitum.

