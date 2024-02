Internxt: super sconti per San Valentino

Dati archiviati in modo sicuro, con una massima tutela della privacy? Ci pensa Internxt, un servizio di cloud storage che non solo promette ma garantisce la massima protezione dei tuoi dati. E con l’offerta di San Valentino, sconti fino al 69%, hai un motivo in più per sceglierlo.

Perché dovresti affidarti a Internxt per lo storage dei tuoi dati

Internxt si distingue per l’uso di tecnologie all’avanguardia come la blockchain e la crittografia end-to-end. Questo significa che i tuoi dati sono frammentati, distribuiti e resi inaccessibili a occhi indiscreti, inclusi quelli di Internxt stessa. Questa sicurezza di livello militare è a tua disposizione: i tuoi dati sono criptati prima ancora di lasciare il tuo dispositivo, assicurandoti che tu sia l’unico a potervi accedere.

Oltre a questa tranquillità, Internxt è molto versatile. Sia che tu abbia bisogno di poco spazio per documenti importanti o di una vasta archiviazione per progetti di grande dimensione, c’è il piano adatto a te. Dai 200GB ai 10TB, con abbonamenti mensili, annuali o il piano a vita, hai la libertà di scegliere in base alle tue esigenze.

Ma la cosa più interessante è la promozione disponibile durante questo periodo. Per San Valentino, Internxt ti consente di avere un risparmio fino al 69% sui piani mensili e annuali. Ad esempio il piano da 200GB mensile ti costa solo 1,54 € (anziché 4,99) mentre l’annuale da 5TB lo paghi 61,99 € invece di 199,99 €. Per il dettaglio di tutti i prezzi e di tutti i piani ti invitiamo a visitare la pagina dedicata.

Con queste caratteristiche, e approfittando della promozione, scegliere Internxt è la miglior cosa che tu possa fare se cerchi un valido servizio di cloud storage. Che tu sia un professionista alla ricerca di una soluzione affidabile o semplicemente desideroso di proteggere i tuoi ricordi più preziosi, visita il sito di Internxt oggi stesso e approfitta dell’offerta di San Valentino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.