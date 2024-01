Internxt ti offre cloud GRATIS per testare le sue funzionalità

Il digitale è ormai parte integrante delle nostre vite, ma quanto siamo realmente sicuri online? La protezione dei dati personali è diventata una priorità assoluta: per questo piattaforme cloud come Internxt sono sempre più importanti e – fortunatamente – anche accessibili.

Internxt offre una suite di servizi cloud, tra cui Internxt Drive, Photos, Send, e molto altro, tutti progettati con l’utente al centro. Oltre ai piani standard, in abbonamento annuale, mensile oppure a vita, Internxt ti offre l’opportunità di provarlo gratuitamente con 10 GB di “prova” per testarne le funzionalità.

Archiviazione sicura in cloud con Internxt

La sicurezza e la privacy sono alla base del funzionamento di Internxt. La piattaforma, infatti, si occupa di frammentare e crittografare end-to-end i tuoi file lungo tutto il percorso di archiviazione, ancor prima che lascino il tuo dispositivo. Inoltre, la garanzia zero-knowledge AES-256 assicura che soltanto tu abbia accesso ai tuoi dati.

Internxt è trasparente, al 100%: il suo codice sorgente è pubblico su GitHub e accessibile a chiunque voglia verificarlo personalmente; inoltre, la piattaforma è conforme al GDPR e certificata indipendentemente da Securitum. Insomma: una sicurezza verificata e a 360°, quella offerta da Internxt.

Il cloud storage di Internxt è disponibile su tutte le piattaforme e i sistemi operativi. Le applicazioni per dispositivi mobili, web e desktop offrono un’esperienza capillare e uniforme su tutti i dispositivi. Ti basta caricare i tuoi file affinché vengano sincronizzati e resi disponibili istantaneamente su tutti i device collegati al tuo account. Perfetto per chi studia o lavora in ufficio e da casa.

La sicurezza dei tuoi file non può aspettare. Iscriviti a Internxt e ricevi subito 2 GB di spazio di archiviazione gratuito, che puoi espandere fino a un massimo di 10 GB. Sono disponibili anche piani a pagamento e in abbonamento: tutti offrono funzionalità complete e accesso totale ai servizi messi a disposizione da Internxt.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.