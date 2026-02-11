 L'interruttore intelligente SONOFF MINI R4 in offerta folle a soli 12€ su Amazon!
L'interruttore intelligente SONOFF MINI R4 è in offerta shock su Amazon per soli 12€ nella confezione da 2 pezzi: acquista subito la promo!
Tecnologia Casa e Domotica
Rendi casa tua smart in un attimo e senza spendere una fortuna grazie all’interruttore intelligente SONOFF MINI R4. Oggi lo trovi in offerta a soli 12 euro su Amazon nella confezione da 2 pezzi. Cosa stai aspettando? Mettine in carrello 2 a soli 24,90 euro! Si tratta di una promozione folle che ti permette di rendere la tua vita decisamente migliore. Solitamente un solo pezzo costa 20,90 euro!

Si tratta di un’occasione imperdibile che devi cogliere al volo prima che finisca. Infatti, sta andando a ruba e potrebbe terminare da un momento all’altro. Questo interruttore intelligente è compatibile e funziona perfettamente con Alexa, Google Home ed eWeLink. Potrai creare la tua situazione domotica in modo semplice, senza installazioni invasive e senza vedere assolutamente nulla in casa tua.

Interruttore intelligente SONOFF MINI R4: 2 al prezzo di 1

Infatti, l’interruttore intelligente SONOFF MINI R4 si installa in varie scatole di montaggio grazie alle sue dimensioni estremamente compatte. Puoi gestirlo da remoto tramite app oppure con i comandi vocali attraverso i tuoi assistenti preferiti. Potrai accendere e spegnere le luci, aprire e chiudere porte, cancelli e molto altro ancora. Dai vita alla tua casa smart rendendo tutto estremamente facile.

SONOFF MINI R4 2PCS WiFi Smart Switch 2-Way, Interruttore intelligente DIY, modalità relè staccabile, WiFi 2.4G, controllo APP, Funziona con Alexa, Google Home Assistant, controllo remoto eWeLink

24,90
L’installazione e la configurazione sono facili, veloci e immediate. Non dovrai essere un tecnico per sfruttare al massimo tutte le funzionalità di questo dispositivo avanzato. Nella vita di tutti i giorni sarà ancora più facile usare le sue potenzialità integrandolo con ciò con cui interagisci ogni giorno. Potrai creare scene, programmare e molto altro ancora.

Non perdere questa opportunità di risparmio. Acquista l’interruttore intelligente SONOF MINI R4 nella confezione da 2 pezzi a soli 24,90 euro su Amazon.

Pubblicato il 11 feb 2026

Osvaldo Lasperini
11 feb 2026
