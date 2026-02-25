 Intesa Sanpaolo funziona? 25/02, tutti gli aggiornamenti (update)
Ci sono feedback relativi a problemi da alcuni clienti di Intesa Sanpaolo, si moltiplicano le segnalazioni inviate al portale Downdetector.
Informatica App e Software
Ci sono feedback relativi a problemi da alcuni clienti di Intesa Sanpaolo, si moltiplicano le segnalazioni inviate al portale Downdetector.

Sembrano esserci problemi in corso con alcuni servizi di Intesa Sanpaolo. Sono in molti a segnalare qualcosa che non va attraverso i feedback inviati al portale Downdetector. Il picco è stato registrato intorno alle ore 14:00 di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, il grafico qui sotto mostra la situazione in questo momento. Abbiamo contattato l’ufficio stampa dell’istituto, aggiorneremo l’articolo in caso di novità.

Il down di Intesa Sanpaolo del 25 febbraio 2026

Ci sono problemi con i servizi di Intesa Sanpaolo?

In redazione non siamo riusciti a replicare l’anomalia, abbiamo provato a effettuare l’accesso all’app di home banking da due dispositivi diversi e per due conti differenti, tutto è andato a buon fine. Ciò nonostante, il volume delle segnalazioni è in crescita.

Aggiornamento (25 febbraio 2026, 14:16)

Le segnalazioni sono in diminuzione, potrebbe essersi trattato di un problema temporaneo e circoscritto.

Aggiornamento (25 febbraio 2026, 14:22)

Da ulteriori verifiche, possiamo confermare che non ci sono problemi con l’accesso ai servizi online di Intesa Sanpaolo, attraverso applicazione mobile e sito web.

Aggiornamento (25 febbraio 2026, 14:29)

Provando a effettuare un pagamento è comparso questo messaggio, con riferimento a rallentamenti temporanei. Con tutta probabilità è questo che segnalano i clienti con i feedback dell’ultima ora: A causa di rallentamenti temporanei alcuni servizi sui canali digitali potrebbero non essere disponibili. Ci scusiamo per il disagio.

Rallentamenti temporanei con l'app di Intesa Sanpaolo

Aggiornamento (25 febbraio 2026, 14:38)

Questo è il messaggio che compare provando a effettuare la scansione di un codice QR per eseguire un pagamento: Ci scusiamo ma, per un problema tecnico, l’operazione non è andata a buon fine. Ad ogni modo, il numero dei feedback è ancora in diminuzione.

Il messaggio mostrato dall'app di Intesa Sanpaolo provando a effettuare un pagamento

Aggiornamento (25 febbraio 2026, 14:52)

Dopo un calo, le segnalazioni sono di nuovo in aumento su Downdetector. Potrebbe essere il sintomo di un work in progress dei tecnici per tornare al più presto alla normalità.

Aggiornamento (25 febbraio 2026, 15:01)

Questo un altro messaggio di errore mostrato dall’app: Ci scusiamo ma, per un problema tecnico, non puoi proeguire. Per favore, riprova più tardi.

Il problema tecnico nell'app di Intesa Sanpaolo

Aggiornamento (25 febbraio 2026, 15:21)

L’ufficio stampa di Intesa Sanpaolo ci ha confermato che i tecnici hanno individuato e risolto il problema. Il ripristino di tutte le funzionalità e di tutti i servizi è in corso. Potrebbe trascorrere qualche minuto prima di tornare alla normalità. Ringraziamo i lettori che ci hanno contattato inviando le segnalazioni.

Pubblicato il 25 feb 2026

Cristiano Ghidotti
