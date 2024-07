Intesa Sanpaolo intensifica una campagna anti truffe telefoniche

Nell’ottica di combattere pesantemente le truffe telefoniche bancarie, il noto istituto di credito Intesa Sanpaolo si è attivato intensificando una campagna per la sicurezza dei suoi clienti contro qualsiasi raggiro. Questa banca da sempre è impegnata a proteggere i suoi utenti contro qualsiasi pericolo cybercriminali e telefonico. Nondimeno, in questo periodo si sono intensificati casi in cui finti operatori cercano di accedere ai conti delle vittime.

Spacciandosi per dipendenti di Intesa Sanpaolo, questi criminali avvertono di accessi sospetti e pagamenti non autorizzati dal conto della vittima. Questa, presa dal panico segue le istruzioni che le vengono date fornendo così l’accesso ai suoi risparmi a questi criminali del web. Il problema è che i truffatori utilizzano il sistema di spoofing telefonico che clona il numero ufficiale della banca. Ciò rende ancora più difficile riconoscere un rischio da parte dell’utente:

Ma se la chiamata arriva da un numero Intesa Sanpaolo, puoi sempre fidarti? La risposta è no. Molte frodi – spiega la banca- oggi avvengono chiamando direttamente il cliente da numeri ufficiali come, ad esempio, il numero verde 800 303 303 della Filiale Online.

Proprio per questo Intesa Sanpaolo ha deciso di allertare nuovamente tutti i suoi clienti di pericolose truffe telefoniche con una notifica tramite la sua app di Home Banking. Un buon metodo per mettere al corrente i propri clienti di diversi pericoli che stanno già mietendo parecchie vittime. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme e vediamo come difendersi da questi attacchi.

Intesa Sanpaolo e l’allert contro le truffe telefoniche

Una campagna anti truffe telefoniche è stata avviata da Intesa Sanpaolo. La nota banca ha deciso di avvisare nuovamente tutti i propri clienti tramite notifica allert sull’app di Home Banking. Ecco il messaggio che sta viaggiando su tutti i dispositivi degli utenti:

Presta attenzione a chi si finge un operatore della banca o delle forze dell’ordine e ti chiede di recarti in filiale per effettuare con urgenza operazioni di pagamento per “mettere in sicurezza” i tuoi fondi. Si tratta di una truffa. Diffida da queste richieste e contatta subito il tuo gestore al numero che utilizzi di solito o alla filiale digitale all’800.303.303.

Perciò, quando ricevi una chiamata da un operatore che si identifica come dipendente di Intesa Sanpaolo fai molta attenzione e non cedere a richieste strane come fornire dati personali, credenziali di accesso, carte di credito o altro, anche quando la situazione sembra di emergenza. Concludi subito la telefonata e contatta i canali ufficiali della banca.