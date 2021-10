Introduzione ad Adobe XD per applicazioni mobili: il corso in sconto del 68%

Quando si crea un'applicazione, non basta soltanto un'idea originale: servono anche un design semplice e user-friendly. Ed è qui che entra in gioco Adobe XD, software di casa Adobe utilizzato dagli esperti del settore per la progettazione di UI (User Interface) e UX (User Experience) di applicazioni, siti web e tanto altro. Per imparare a progettare un'app come un vero professionista, ci pensa Domestika: il pacchetto Basics da cinque corsi di introduzione ad Adobe XD per applicazioni mobili è in sconto a 12,90 euro, con un risparmio del 68%. Grazie all'insegnante Arturo Servín, web designer ed istruttore certificato Adobe, potrai così imparare da zero tutti i segreti del programma.

Il pacchetto Domestika Basics è composto da cinque corsi, ognuno a portata di utente: non è necessario, infatti, possedere alcuna conoscenza o esperienza pregressa nel settore per seguire questo corso. Le prime lezioni si concentrano sulla comprensione del flusso di lavoro di un documento realizzato con Adobe XD, compresi finestre, tavole di disegno e altri moduli presenti nell'interfaccia. Poi sarà il turno di strumenti, importazione immagini e simboli, sfruttando le utilità che il programma mette a disposizione. Fra queste c'è, ad esempio, lo strumento Grid che permette di integrare un'interfaccia utente compatibile con iOS e Android all'interno del nostro progetto.

Infine l'utente avrà la possibilità di creare un prototipo interattivo della propria applicazione, collegando la schermata iniziale alle diverse sezioni di cui è composta. Il corso di introduzione ad Adobe XD per applicazioni mobili, in offerta speciale al prezzo di 12,90 euro, fa parte di Domestika Basics, un servizio che offre pacchetti di corsi con l'obiettivo di spiegare in modo semplice ed esaustivo i software più utilizzati dai creativi di tutto il mondo. Per ottenere i migliori risultati dal corso è necessario possedere un computer Windows 10 aggiornato al Creators Update v1703 (o successivo) oppure macOS High Sierra 10-13 (o successivo), che abbia un processore con supporto a 64bit e minimo 4GB di RAM, e una licenza Adobe XD CC.