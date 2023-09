Intuit AI, l'agente intelligente per consigli finanziari

Intuit lancia un nuovo servizio, chiamato Intuit Assist, che sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire consigli finanziari personalizzati e intelligenti ai suoi utenti. In quanto è una piattaforma di intelligenza artificiale che offre consigli finanziari personalizzati su vari temi e ambiti, come la gestione del budget, la pianificazione della pensione, la riduzione del debito, l’ottimizzazione delle tasse e molto altro.

Intuit il tuo assistente personale intelligente

Intuit Assist è l’agente intelligente che si interfaccia con gli utenti tramite una chat o una voce naturale, e che è in grado di rispondere alle domande, fornire suggerimenti, ma soprattutto è un aiuto a prendere decisioni finanziarie corrette. Ad esempio, l’assistente AI può aiutare a risparmiare tempo per presentare le tasse, a ricevere i rimborsi più velocemente e a ottenere una consulenza finanziaria personalizzata.

Il suo funzionamento si basa su algoritmi avanzati di apprendimento automatico e analisi dei dati per fornire soluzioni su misura per le esigenze e gli obiettivi dei clienti. I dati utilizzati provengono da fonti affidabili, come i prodotti Intuit, le banche, le carte di credito, le assicurazioni e altri servizi finanziari. Tra prodotti più noti della società statunitense che offre software e servizi per la gestione finanziaria, fiscale e contabile, ci sono QuickBooks, TurboTax e Mint.

L’assistente intelligenze di Intuit nasce con lo scopo di sostenere i clienti a prendere decisioni finanziarie intelligenti e a migliorare la loro salute finanziaria, garantendo con l’intelligenza artificiale un supporto veloce e comodo per cercare di migliore alcune azioni degli utenti.