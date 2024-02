Intuitive Machines: stasera l'allunaggio del lander

Dal giorno del lancio (15 febbraio), Intuitive Machines ha pubblicato aggiornamenti quotidiani sulla missione IM-1. Il lander Nova-C (Odysseus) gode di ottima salute e ora è pronto all’allunaggio. L’azienda di Houston ha comunicato che la superficie lunare dovrebbe essere toccata alle ore 17:30 (le 23:30 italiane) di stasera. Un veicolo spaziale statunitense tornerà sulla Luna a distanza di oltre 50 anni dalla missione Apollo 17.

Dopo il rilascio in orbita da parte del razzo Falcon 9, il lander ha stabilito le comunicazioni con la Terra e attivato tutti i sensori di bordo. Il sistema di navigazione aveva scartato i dati relativi al tracciamento delle stelle, ma il problema è stato prontamente risolto con una patch. L’orientamento verso il Sole è stato quindi corretto e le batterie hanno raggiunto il massimo livello di carica.

Il 16 febbraio è stato superato con successo il test di accensione del motore (21 secondi), mentre il 17 febbraio sono arrivate le prime immagini, tra cui quella visibile all’inizio dell’articolo (scattate dopo la separazione dal razzo Falcon 9). Odysseus ha completato tre successive accensioni, l’ultima delle quali (21 febbraio) ha permesso di entrare nell’orbita lunare (a circa 92 Km di altitudine).

Intuitive Machines successfully transmitted its first IM-1 mission images to Earth on February 16, 2024. The images were captured shortly after separation from @SpaceX's second stage on Intuitive Machines’ first journey to the Moon under @NASA's CLPS initiative. pic.twitter.com/9LccL6q5tF

— Intuitive Machines (@Int_Machines) February 17, 2024