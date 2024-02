Intuitive Machines: domani il lancio del lander lunare

Peregrine di Astrobotic doveva essere il primo lander commerciale statunitense ad arrivare sulla Luna a distanza di oltre 50 anni dalla missione Apollo 17. Purtroppo la missione è fallita a causa di un problema al sistema di propulsione. Ora l’onore (e l’onere) passa nelle mani di Intuitive Machines con la missione IM-1. Il suo lander Nova-C (Odysseus) verrà lanciato domani mattina da un razzo Falcon 9 di SpaceX.

Arrivo previsto il 22 febbraio

Intuitive Machines è una delle aziende private che sono state scelte e finanziate dalla NASA per il programma CLPS (Commercial Lunar Payload Services), il cui obiettivo è portare sulla Luna varie strumentazioni per esaminare superficie e atmosfera del satellite terrestre, in vista dell’arrivo degli astronauti con la missione Artemis III del 2026.

Se non ci saranno ostacoli (tecnici e atmosferici), il lancio del razzo Falcon 9 avverrà dal Kennedy Space Center alle ore 12:57 del 14 febbraio (le 6:57 in Italia). In alternativa, la seconda finestra di lancio si aprirà alle ore 1:05 (le 7:05 in Italia) del 15 febbraio. È possibile seguire la diretta streaming sul canale YouTube della NASA o sull’account X di SpaceX.

Il lander Nova-C (Odysseus) dovrebbe arrivare sulla Luna il 22 febbraio. L’atterraggio è previsto nel cratere Malapert A che si trova al Polo Sud. Anche se dotato di pannelli solari, il lander funzionerà solo per un giorno lunare, ovvero circa 14 giorni terrestri.

A bordo ci sono sei strumentazioni della NASA. Gli altri payload sono commerciali (c’è anche una scultura di Jeff Koons). La EagleCAM, realizzata dagli studenti della Embry-Riddle Aeronautical University dovrebbe staccarsi dal lander ad una quota di circa 30 metri e registrare l’atterraggio.

Intuitive Machines ha ricevuto i finanziamenti per altre due missioni (IM-2 e IM-3) che prevedono il lancio di due simili lander a marzo e giugno 2024.