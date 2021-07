Inventa&Sogna: Jeff Bezos, la forza dell'immaginazione

Se oggi vola nello Spazio, nonostante sulla Terra abbia già tutto ciò che potrebbe desiderare, probabilmente è per quella notte in cui l'uomo andò sulla Luna. Non appena divenuto milionario, organizzò una spedizione, recuperò in fondo all'Oceano quel motore che aveva reso possibile l'impresa e lo trasformò in un proprio cimelio motivazionale. Oggi Jeff Bezos chiude il cerchio e torna in quello Spazio dove nella mente è già stato più di una volta ed al quale si è ispirato in ogni passaggio della sua vita di incredibile successo.

Questa vita è raccontata nel libro “Inventa&Sogna – Il mio codice di vita“, disponibile – ovviamente – su Amazon.

Jeff Bezos: Inventa&Sogna

Inventare, come moto a procedere. Sognare come pulsione. Realizzare con massima efficienza, per fare in modo che gli orizzonti diventino realtà:

In queste pagine Jeff Bezos offre una visione esclusiva della sua vita personale e della sua formazione, rivela le strategie sul lavoro, l'evoluzione delle sue idee e i motivi del suo successo. Dal business ai temi sociali, dall'innovazione all'ossessione per il cliente, dal cambiamento climatico all'esplorazione dello spazio, con stile diretto e immediato Bezos illustra il suo modo di vedere il mondo e il futuro.

Nella Asimov Room del Blue Origin Headquarter tutti ben sanno cosa significhino queste parole, perché nel progetto Blue Origin si concentra tutta la filosofia di vita di un uomo che ha creato Amazon, che è diventato l'uomo più ricco al mondo e che oggi cerca di raggiungere un obiettivo senza pari per regalare nuovi ed ulteriori sogni alle generazioni che verranno:

Animato fin da bambino da una curiosità insaziabile e da una mente avventurosa, racconta le sue passioni e le sue convinzioni, regalando lezioni uniche sui valori, le strategie e la gestione di un'impresa. Le sue intuizioni offrono prospettive originali sulle sfide di oggi – e, soprattutto, di domani – e trasmettono la sua spinta propulsiva e la volontà di reinventarsi continuamente.

Nella sua prefazione, Walter Isaacson scrive che a fare la differenza tra tutti i grandi personaggi di cui ha scritto la biografia non sia stata l'intelligenza: “L'intelligenza non è poi tanto rara, e in genere non fa la differenza. A contare davvero sono la creatività e l'immaginazione. Sono questi i talenti di un autentico innovatore“. Isaacson mette pertanto Bezos all'altezza di Steve Jobs e Albert Einstein proprio per questo motivo: una curiosità insaziabile è al centro della sua vita e il manta “inventa&sogna” è pertanto il filo che unisce tutta la sua vita.

18,90 euro in formato cartaceo, 9,99 euro (-50%) in formato Kindle. Una storia di ispirazione e successo, che dalla ispirazione è partita e che ispirazione vuol ora restituire.